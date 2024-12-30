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رياضة

3 صفقات على رادار برشلونة

برشلونة
برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن يخطط لبدء المفاوضات مع عدد من اللاعبين، الذين تنتهي عقودهم في الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، يعد جوناثان تاه، مدافع باير ليفركوزن، أحد أكثر اللاعبين الذين يثيرون اهتمام البارسا ، وقد وصلت المحادثات معه لمرحلة متقدمة. 

ويعتقد برشلونة أنه سيتمكن من التعاقد مع تاه، الذي سيخفف الضغط عن النادي فيما يتعلق بالدفاع، لا سيما أن هناك 3 لاعبين في هذا الخط، ستنتهي عقودهم في 2026، وهم رونالد أرواخو، وأندرياس كريستنسن، وإريك جارسيا.


وأشارت الصحيفة إلى أن هناك لاعبًا آخر، يلقى إعجاب برشلونة بشكل كبير، هو متوسط الميدان الغاني، توماس بارتي، نجم آرسنال، لا سيما بعدما فقد البلوجرانا جزءًا كبيرًا من الثقة في فرينكي دي يونج، بسبب الأداء المتدني للاعب الهولندي.

وأضافت: إذا لم يشهد مستوى دي يونج تحسنًا كبيرًا، في الأشهر القليلة المقبلة، سيتم إعطاء الأولوية لبيعه في صيف 2025، لذا سيحتاج الفريق الكتالوني لاعب وسط آخر، يقوم بمهام مشابهة لنجم أياكس أمستردام السابق.

ويراقب برشلونة كذلك رينيلدو ماندافا، ظهير أتلتيكو مدريد، الذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم، ويمكنه أيضًا اللعب كقلب دفاع.

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