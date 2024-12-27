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رياضة

جوهرة برشلونة على رادار أندية الليجا

بابلو توري
بابلو توري

 عبّرت العديد من أندية الدوري الإسباني الممتاز عن رغبتها في التعاقد مع اللاعب الشاب بابلو توري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لعام 2025 من صفوف فريق برشلونة.

من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الإسباني الشاب مع فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2026، حيث لا يزال يتبقى في عقده موسمان آخران.

ولعب  بابلو توري صاحب الـ21 عامًا في 9 مباريات مع فريقه برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

 

خيتافي يريد التعاقد مع بابلو توري

 وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إن لاعب الوسط الهجومي بابلو توري لا يفكر في مغادرة النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الشتوية، على الرغم من قلة الدقائق التي يلعبها، إلا أن هناك أندية مهتمة بالتعاقد معه.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن توري من بين اللاعبين الأقل مشاركة في الفريق الأول لنادي برشلونة تحت قيادة هانز فليك منذ بداية الموسم الحالي.

وأكملت أن اللاعب الشاب يتمسك بفكرة البقاء في برشلونة حتى نهاية الموسم، ويأمل في الحصول على المزيد من الفرص بعد عطلة عيد الميلاد، خاصة في كأس ملك إسبانيا، لكن هناك أندية تتابع وضعه عن كثب، تحسبًا لإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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برشلونة اخبار الدوري الاسباني بابلو توري

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