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رياضة

تأجيل مباراة الاتحاد السكندري وتيم إف سي بدور الـ 23 بكأس مصر

الاتحاد السكندري،
الاتحاد السكندري، فيتو

أخطر اتحاد الكرة، نادي  الاتحاد السكندري بتأجيل مباراته أمام تيم اف سي بدور الـ23 من مسابقة كأس مصر. 

وتقرر إقامة مباراة الاتحاد السكندري أمام تيم اف سي يوم الاثنين 6-1-2024 بدلًا من الجمعة 12 -1-2024.

 

 

وفازت قائمة المهندس هاني أبو ريدة في انتخابات  اتحاد الكرة بعد الحصول على 107 أصوات من أصل 115 صوتا، حضروا الانتخابات التي أقيمت بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر مؤخرا.

 

 

 

ويضم مجلس  اتحاد الكرة، هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

 

 

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