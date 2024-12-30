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حوادث

حبس طبيب بيطري زعم إنهاء حياة عدد من مرضى الأزمات القلبية

حبس
حبس

امرت النيابة العامة، بحبس  طبيب بيطري  زعم إنهاء حياة عدد من مرضى الأزمات القلبية أثناء إجراء عمليات قسطرة لهم، وذلك ٤ أيام على ذمة ورود التحريات. 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية ، تتابع ما تم تداوله بإحدى الغرف النقاشية بموقع "تيك توك" بين عدد من الأشخاص تضمن إدعاء أحدهم كونه طبيب  قيامه بإنهاء حياة عدد من مرضى الأزمات القلبية أثناء إجراء عمليات قسطرة لهم، وإلزامه المرضى أو ذويهم على توقيع إقرارات بقبولهم مخاطر تلك العمليات للحيلولة دون تعرضه للمساءلة القانونية.

 

وأمكن تحديد وضبط المذكور وتبين أنه (طبيب بيطرى) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعاءاته الكاذبة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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