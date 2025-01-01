توقعات الأبراج 2025، رسائل ومفاجآت في انتظار مواليد هذه الأبراج

توقعات الأبراج 2025، هل علينا العام الجديد، ومع قدومه يبحث عدد كبير من المهتمين بمجال علم الأبراج والفلك عن الأبراج الأكثر حظا فى 2025، وعن توقعات العام الجديد 2025، وما تخبئه الأبراج لهم.

ما هي الأبراج الأكثر حظا فى 2025؟

ويهتم عدد كبير من مواليد الأبراج في البحث عن للعام الجديد ومعرفة توقعات الفلك لهم خلال العام الجديد 2025.

توقعات الأبراج 2025

وفي السطور التالية تكشف لنا خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، عن توقعات برج الجدي 2025، كما كشفت عن الملامح الفلكية للعام الجديد، وأهم حظوظ الأبراج 2025، والأبراج الأكثر حظًّا 2025، وتوقعات الأبراج لسنة 2025، وما ينتظره العالم في 2025.

عبير فؤاد تكشف توقعات الأبراج 2025 في العام الجديد

وقالت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، إن عام 2025 يبدأ بيوم الأربعاء، ومن خصائص هذا العام أن تنتشر الأوبئة والأمراض، خاصة التي تصيب الجلد وتتسبب في طفح جلدي، وبالتالي من المتوقع أن ينتشر فيروس جدري القرود في مناطق متفرقة من العالم، قد تظهر أيضا أنواع جديدة من الجَرَب والله أعلم.

توقعات الأبراج في عام2025

وكشفت عبير فؤاد، توقعات الأبراج 2025 لمواليد برج الدلو، برج الحوت، برج الثور، برج الجدي، برج الميزان، برج السرطان، برج الأسد، برج الجوزاء، برج الحمل، برج العذراء، برج العقرب، برج القوس.

برج الحمل هم مواليد الفترة من 21 مارس إلى 20 أبريل

على الصعيد العاطفي:

إذا كنت خاليا :

في فبراير.. "فينوس" في منزل العلاقات تمنحك سحرا لا يقاوم، وتجذب الانتباه أينما ذهبت. كن منفتحًا على مقابلة أشخاص جدد، ولكن ابتداء من 30 مارس حتى 22 أكتوبر: نبتون في برجك.. حينئذ لا تنجرف خلف الأوهام، وابحث عن المشاعر الحقيقية، ولا ترفض القيام بنشاطات جديدةإذا أردت أن تقابلأشخاص يشبهونك.

إذا كنت متزوجا :

مع وجود كوكب "المشتري" في منزل العلاقات حتى 9 يونيو.. توقّع أوقات من الفرح والتوافق مع شريك حياتك، لكن في سبتمبر:"المريخ"معاكس مع المشتري مما يثير أعصابك..حينئذٍ استخدم هذه الطاقة لإجراء مناقشات صادقة كي تحل النزاعات.

نصيحة: من المهم أن تخطط لأنشطة تجمعكم معًا.. سواء كان ذلك مشروعًا، أو هواية مشتركة جديدة، فالأمر كله يتعلق بخلق الذكريات معًا.

على الصعيد المهني والمالي:

إذا كنت تعمل:فإن عام 2025 هو عام السعي لتحقيق التميز والتقدم.

حتى 9 يونيو.. المشتري يمنحك فرص للتوسع والتعليم المستمر، لكن قد تكون مُطالب بعمل خيارات صعبة كي توازن بين الحياة المهنية والشخصية.

إذا كنت تبحث عن عمل: في فبراير.. كوكب "فينوس" يجعلك تتمتع بشخصية جذابة بشكل خاص أثناء المقابلات.

ابتداء من 7 يوليو إلى 8 نوفمبر.. "أورانوس" بمنزل العلاقات يمنحك موهبة ابتكارية، وتبدي استعدادا لتجربة عمل يتطلب إبداعًا أو طريقة جديدة في التفكير.

على الصعيد الاجتماعي والعائلي:

عام 2025 يمنحك فرصا كبيرة لتحقيق توافق أفضل مع عائلتك، فقط ابتداء من 9 يونيو.. "المشتري" في مربع برجك قد يجلب بعض التوتر في علاقتك بالبعض، لكن بشكل عام ستحتل العائلة مكانًا مهمًا بالنسبة لك.

نصيحة: ابحث عن التوازن بين رغبتك في الاستقلال ومسؤولياتك العائلية.

للحفاظ على الانسجام، سيكون من الحكمة التواصل بشكل مفتوح وقضاء وقت ممتع مع أحبائك، مع السماح لنفسك ببعض الوقت لإعادة شحن بطارياتك.

برج الثور

مواليد الفترة من 21 أبريل إلى 20 مايو

على الصعيد العاطفي:

إذا كنت متزوجا :

2025 هو عام التماسك مع شريك حياتك. اعتبارًا من 9 يونيو: "المشتري"بمنزل العلاقات يعدك بالانسجام والتوافق مع شريك حياتك. كما أن المتزوجين حديثًا.. هذا العام الوقت مثالي بالنسبة لهم لتوسيع الأسرة وإنجاب أطفال.

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إذا كنت خاليا

:

في عام 2025 قد يصيبك سهم كيوبد بشرارة الحب..من يونيو إلى أغسطس وفي نهاية العام، كوكب "المشتري" و"فينوس" يزيدون من سحرك ويجذبان إليك الحب.

على الصعيد المهني والمالي:

إذا كنت تعمل:فإن عام 2025 يعدك بالتقدم والتوسع..ابتداءً من 9 يونيو: "المشتري"بمنزل العلاقات يمنحك فرصًا للنمو وتوسيع مهاراتك.

إذا كنت تبحث عن عمل: في عام 2025 قد تجد الدور المثالي المناسب بالنسبة لك..طوال العام: زحل ثم المشتري يمنحانك دعما مستمرا لجهودك، ومثابرتك تؤتي ثمارها.

على الصعيد الاجتماعي والعائلي:

العلاقات العائلية والاجتماعية معقدة في بعض الأحيان، ويحمل لك عام 2025 مزيجا من الدعم والتوتر البسيط، ومع ذلك قدرتك على الاستماع ودورك كمستشار سيكونان موضع تقدير، وسيكونان سببا في توطيد العلاقات مع الآخرين،

فقط في شهري مارس ويوليو: قد تندلع مشاجرات عائلية وتتوتر بعض العلاقات، وحينئذٍ يجب أن تحافظ على هدوئك، وأن تتعامل بوضوح لتحل أي سوء تفاهم.

في شهر أكتوبر: قد تميل لإعادة تقييم صداقاتك، ومن المهم أنتكون صادقًا مع نفسك ومع الآخرين من أجل إقامة علاقات صحية وحقيقية.

برج الجوزاء

مواليد الفترة من 21 مايو إلى 21 يونيو

على الصعيد العاطفي:

إذا كنت متزوجا :

في سنة 2025 كوكب المشتري في برجك حتى 9 يونيو، يشجعك على مشاركة أحلامك وخططك مع شريك حياتك. الآن هو الوقت المناسب للتخطيط معًا، سواء كان ذلك للسفر أو لمشاريع حياتية على المدى الطويل.

إذا كنت خاليا :

في عام 2025.. قد تولد بداخلك طاقة عاطفية مشتعلة. ابقَ عينيك مفتوحتين.. فالحب يمكن أن يأتي بقوة وبشكل مفاجئ، خاصة في شهر فبراير وأثناء فصل الصيف.

على الصعيد المهني والمالي:

إذا كنت تعمل:توقع عامًا مهنيًا مثيرًا، بالتأكيد ستكون بحاجة لروح المثابرة لكن في النهاية ستحصل على مكافآت كبيرة.

في بداية العام.. التأخير والعقبات هي مجرد اختبارات لعزيمتك. حافظ على تركيزك، واستخدم جاذبيتك لتكوين حلفاء، وسيكون كل شيء على ما يرام.

على الصعيد المالي، قد تحدث مفاجآت سارة، لكن الحذر مطلوب: تجنب الإنفاق المندفع وفكر في الغد.

إذا كنت تبحث عن عمل: ابتداء من 4 فبراير.. "المشتري" يعاود سيره المباشر في برجك، وحينئذٍ تستعيد طاقتك وتفاؤلك. هذا هو الوقت المناسب لتكثيف عمليات البحث عن الوظائف، وطلب المقابلات واستكشاف فرص جديدة. كما أن إصرارك وقدرتك على التطور يساعدانك على التميز.

على الصعيد الاجتماعي والعائلي:

العائلة والأصدقاء هما مصدر للفرح بالنسبة لك في العام الجديد، ولكن أيضًا في بعض الأحيان قد يكونا مصدرا للأزمات. التوافق موجود معظم الوقت، لكن أحيانا رغبتك في الاستقلال بعيدا عمن حولك يخلق لك بعض التوتر، خاصة في نهاية يوليو وبداية أغسطس ونوفمبر. إذا أردت أن تظل العلاقات هادئة، فعليك التواصل مع من حولك بوضوح وبدون أن تتعدى الحدود.. استمع لهم وابحث عن التوازن الصحيح بين الحفاظ على مساحتك الشخصية والتواجد معهم عندما يحتاجونك.

برج السرطان

مواليد الفترة من 22 يونيو إلي 22 يوليو

على الصعيد العاطفي:

إذا كنت متزوجا :

ابتداءً من 9 يونيو.. مع وجود "المشتري" في برجك، توقّع أوقات سعادة وتفاهم متبادل، لكن كُن يقظًا في شهر مايو، لأن اقتران "فينوس" و"نبتون" في وضع معاكس يجعلك عرضة للأوهام. استغل دعم "فينوس"لك في النصف الثاني من شهر أبريل لتقوية الروابط وتعميق التواصل.

إذا كنت خاليا :

سنة 2025 هي طاقة حب حقيقية بالنسبة لك.. قد تلتقي توأم روحك أو نصفك الآخر، والفرص متاحة للقاءات واعدة.

على الصعيد المهني والمالي:

إذا كنت تعمل:هذا العام فرص النمو كبيرة.. توقع توسعًا في مسؤولياتك أو حتى ترقية، والوضع الفلكي يمنحك روح ابتكارية.. كن مستعدًا لاتخاذ مبادرات جريئة.

إذا كنت تبحث عن عمل:تحتاج للمثابرة.. قد تبدو بداية السنة بطيئة، لكن لا تفقد الأمل. استغل فترة سير "المريخ" المباشر في برجك ابتداءً من 24 فبراير لتكثيف بحثك. هذا هو الوقت المناسب لإرسال السيرة الذاتية والتحضير للمقابلات. في أبريل أيضا تناغم "زحل" مع "أورانوس" يمنحك أساليب إبداعية في بحثك عن وظيفة. عموما.. لا تنعزل، وفكّر في التدريب لتحسين مهاراتك، إذ يحالفك الحظ في الدراسة والتعلم المستمر.

على الصعيد الاجتماعي والعائلي:

في النصف الأول من عام 2025 قد تجد أنك تميل قليلا للانعزال، وستكون أكثر حبًا للمنزل وللاقتراب فقط ممن تثق بهم. في النصف الثاني من العام ستشهد تحولًا جذريًا في سلوكك.ستجد أنك تحتاج إلى التواصل مع الآخرين، وتبدو أكثر استعدادا لتكوين معارف وصداقات جديدة.

برج الأسد

مواليد الفترة من 23 يوليو إلى 22 أغسطس

على الصعيد العاطفي:

إذا كنت متزوجا

عام 2025 هو عام الاجتهاد من أجل تحقيق تفاهم متبادل. مع وجود "المريخ" في برجك-من 18 أبريل حتى أول يونيو- تتوهج بالطاقة العاطفية، وتوقّع حينئذٍ توافقًا أفضل في علاقتك بشريك حياتك. كما أن "بلوتو" في مواجهتك -طوال العام- يدفعك لتقييم مشاعرك وسلوكك بصدق، وسيدفعك للالتزام بواجباتك.

إذا كنت خاليا

:

تتمتع هذا العام بجاذبية قصوى.. اغتنم الفرصة للخروج ومقابلة أشخاص جدد، ومع ذلك كُن حذرًا، حتى تتمكن من تمييز الخطوط الفاصلة بين الوهم والحب الحقيقي.

على الصعيد المهني والمالي:

إذا كنت تعمل: سلوكك المنضبط، وقدرتك على تحمل المسؤوليات هما سر نجاحك في العام الجديد. ابتداء من 7 يوليو إلى 8 نوفمبر:هذا هو الوقت المثالي لأخذ زمام المبادرة وإظهار مهاراتك القيادية. ومع ذلك، من وقت لآخر.. كن مستعدًا لحدوث تغييرات مفاجئة قد تعطل روتينك المعتاد، وانتبه لحماية حقوقك خاصةً في أول العام.

إذا كنت تبحث عن عمل: عام 2025 هو الوقت المناسب للتقدّم للوظائف التي توفر لك فرص لتنمية مهاراتك، وتحقق من خلالها تطورا. كما أن "أورانوس" بمنزل المشروعات ابتداء من 7 يوليو إلى 8 نوفمبر يعدك بفرص مهنية غيرمتوقعة، أو تقوم بإطلاق مشروع تحلم به، وتستطيع أيضا حينئذ أن تكوّن شبكة علاقات مهنية قوية.

على الصعيد الاجتماعي والعائلي:

أنت النجم بلا منازع وسط أصحابك، حيث تلهم وتقود أصدقاءك بما لديك من جاذبية. الجميع يعشقك ويريد أن يتبعك، فقط على الجانب العائلي، قد تواجه عدم استقرار في بعض العلاقات. ليس من السهل دائمًا أن تحصل على رضا الجميع. ابقَ هادئًا، وحاول أن تعبر عما يدور في ذهنك بلباقة. ضَع في اعتبارك أن القليل من المرونة يمكن أن يمنع الدراما في اللقاءات العائلية،وخصص وقتا للأحباء والمقربينلقلبك. فلا يكفي أن تُخبِرهم أنك تحبهم، بل عليك أيضًا أن تثبت لهم ذلك.

برج العذراء

مواليد الفترة من 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر

مع وجود كوكب"زحل"

مواجهًالبرجك معظم عام 2025.. اعمل على تقوية الروابط التي تجمعك بشريك حياتك، ولا تتردد في توضيح أي سوء فهم قبل أن يتفاقم. الفترات الرئيسية للتواصل بصورة أفضل ستكون من 25 مايو إلى أول سبتمبر.

إذا كنت خاليا

عام 2025 يعدك بلقاءات ذات معنى.. من 23 فبراير إلى 18 أبريل: "المريخ" بمنزل الأصدقاء، وابتداء من 9 يونيو: كوكب "المشتري" يضيء قطاع علاقاتك. في هذه الفترات تكون جاذبيتك في ذروتها، مما يجذب الأشخاص المثيرين للاهتمام إلى حياتك، ويجلب الانسجام والتفاهم المتبادل مع من حولك.. حينئذٍ تصبح أكثر تفاعلًا، وقد تتحول علاقة صداقة لعلاقة حُب. هذا هو الوقت المثالي للتألق، ولتقوية اتصالاتك، وإظهار هويتك الحقيقية.

على الصعيد المهني والمالي:

إذا كنت تعمل:هذا هو عامك، تدفعك الأفلاك إلى الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك، واستكشاف فرص جديدة. سواء كان ذلك تغييرًا في المنصب أو الاتجاه أو حتى المهنة، فلا تخف من اغتنام الفرص التي تتاح لك. على الجانب المالي كن حذرا وتجنب الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر.

من أول العام حتى 9 يونيو: قُم بتنظيم أولوياتك، وحدد أهدافا واقعية.

ابتداء من 9 يونيو.. استفد من التأثيرات الجيدة لكوكب"المشتري"لتمضي قُدُمًا في عملك أو مشاريعك، تثبت تميزا، ويمكنك أن تحقق انسجاما وتعاونا مثمرا مع الزملاء والرؤساء.

إذا كنت تبحث عن عمل: قد يكون عام 2025 هو العام الذي تجد فيه الوظيفة المثالية بالنسبة لك. توقّع التغيرات المفاجئة، والفرص غير المتوقعة، خاصة في الفترة ما بين 9 يونيو و7 يوليو.. حينئذٍ تستطيع أن توسع شبكة اتصالاتك المهنية،وفي هذه الفترة لا تتردد في طلب المشورة من الأشخاص الذين تثق بهم.

على الصعيد الاجتماعي والعائلي:

تجلب لك علاقاتك العائلية والاجتماعية الكثير وهي مصدر سعادة كبيرة لك هذا العام. ستعيش لحظات جميلة من المشاركة والتوافق مع أحبائك. استفد من هذا لتقوية علاقاتك، وإنشاء ذكريات جديدة. ومع ذلك، كن حذرًا من سوء تفاهم يتعلق بالمال، وسيكون الوضوح هو المفتاح لتجنب التوترات. من المهم أن تستمع لاحتياجات أحبائك، ومن ناحية الصداقة، يمكنك الاعتماد على ولاء أصدقائك المقربين.

برج الميزان

مواليد الفترة من 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر

على الصعيد العاطفي:

إذا كنت متزوجا :

: حتى 9 يونيو : كوكب المشتري يؤثر بشكل إيجابي على علاقتك بشريك حياتك، حتى إذا واجهت خلافات زوجية من وقت لآخر ابتداء من 4 فبراير، لكن ستكون خلافات عابرة تقودك لتفاهم أفضل. ابتداءً من 22 أكتوبر.. تتحرر من كل الضغوط وحينئذٍ تجمعك بشريك حياتك حالة توافق وانسجام كامل.

إذا كنت خاليا :

من 7 يوليو إلى 8 نوفمبر: كوكب "أورانوس" بمنزل الحظ يجلب رياح التغيير لحياتك العاطفية.. حينئذٍ قد تقابل شخصًا بشكل غير متوقع، وهذا اللقاء يُمكن أن يقلب عالمك رأسًا على عقب.

على الصعيد المهني والمالي:

إذا كنت تعمل:عام 2025 يمنحك روح ابتكارية، ويجبرك على تحمل مسؤوليات جديدة. طوال العام: "بلوتو" و"أورانوس" يدفعانك لاكتشاف مسارات جديدة، ويمنحانك جرأة وقدرة على التغيير، لكن انتبه لحقوقك ابتداء من 4 فبراير، وراقب التفاصيل وابق منظمًا، لأن العمل قد يصبح معقدًا في بعض الأحيان، خاصة مع معاكسة "المريخ" و"عطارد"، ومواجهة "نبتون" ثم "زحل" مما يجعلك عُرضة -من وقت إلى آخر- لمفاجآت ومستجدات ليست دائما جيدة. رغم الضغوط.. تملك -طوال الوقت- قدرة على الانفتاح على آفاق أفضل وتنمية إمكانياتك.

إذا كنت تبحث عن عمل:طوال العام.. "بلوتو" في وضع داعم يدفعك إلى إعادة تحديد أهدافك المهنية، والبحث عن وظيفة تثير شغفك حقًا.

على الصعيد الاجتماعي والعائلي:

في عام 2025، ستشهد تطورا في علاقاتك العائلية وعلاقات الصداقة بشكل ملحوظ، وذلك لأن بداخلك رغبة عميقة في التسلح بالرفاق المخلصين. ستقوم بعمل فرز طبيعي.. توطد علاقتك بالبعض، بينما تقرر الابتعاد عن البعض الآخر. سيعكس ذلك بوضوح تطورك الشخصي واحتياجاتك المتغيرة. ستكون أشهر مارس وأبريل ويوليو حاسمة بشكل خاص لهذه التعديلات في العلاقات. من أجل تغيير سلس.. كن منفتحًا وصادقًا في مناقشاتك. رحب باللقاءات الجديدة بأذرع مفتوحة، لأنها يمكن أن تكون مفيدة. ستكون أيضا راغبا في تقوية الروابط مع من حولك من خلال الأوقات الجيدة المشتركة التي تجمعك بهم، مثل الولائم وحفلات الشواء للأهل والجيران والأصحاب والزملاء.

برج العقرب

مواليد الفترة من 23 أكتوبر إلى 22 نوفمبر

على الصعيد العاطفي:

إذا كنت متزوجا :

من أول العام حتى 7 يوليو، وابتداء من 8 نوفمبر: "أورانوس" في مواجهة برجك، ومن المهم في هذه الأوقات أن تعتني بعلاقتك بشريك حياتك.

من 7 يوليو إلى 8 نوفمبر: يدفعك "أورانوس" للاقتراب بود من شريك حياتك.. استغل هذه الفترة لتوطيد علاقتك به. تحدّث بصراحة عن طموحاتك وأحلامك، وقد تكتشف حقائق مخفية أو رغبات غير معلن عنها.. كُن على استعداد للاستماع والنمو مع شريك حياتك.

إذا كنت خاليا:

من أول العام إلى 25 مايو: "زحل" بمنزل الحب يدفعك لوضع الأساس لعلاقة، أو يدفعك لتوطيد علاقة، ويدفعك أيضا لمراجعة حياتك وتقييم تجاربك وخبراتك.

ابتداء من 9 يونيو:كوكب "المشتري"بمنزل الحظ يزيد من فرص اللقاءات الموفقة.. ستكون في أوج سحرك وجاذبيتك.. حينئذٍ سيكون الوقت مناسبًا للاقتراب أو إضفاء الطابع الرسمي على علاقة تشغلك.

على الصعيد المهني والمالي:

إذا كنت تعمل:هذا العام تشتد قدرتك على البقاء منظمًا، وابتداءً من 9 يونيو.. استفد من طاقة كوكب "المشتري" بمنزل الحظ للتوسع في أعمالك، أو للترويج لنفسك أو لمشاريعك.

إذا كنت تبحث عن عمل: هذا العام تمنحك الأفلاك الطاقة اللازمة لمتابعة بحثك بقوة، وتزيد أيضا من سحرك خلال المقابلات.

على الصعيد الاجتماعي والعائلي:

في عام 2025 تكتشف جديدا في علاقاتك العائلية وعلاقتك بالأصدقاء. في بداية العام.. قد تتعامل مع أسرار عائلية أو مواضيع محظورة منذ فترة طويلة. قد تكون فترة مزعجة، لكنها تؤدي في النهاية لتوطيد علاقاتك. أما علاقتك بالأصدقاء فستكون داعمة جدا خاصة في الأوقات الصعبة.

من أجل الحفاظ على علاقات صحية.. كن صادقًا في تعاملاتك،ولا تخف من الانفتاح ومشاركة مشاعرك، ونثر بذور التعاطف، وفي المقابل ستحصل على حب ودعم الجميع.

برج القوس

مواليد الفترة من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر

على الصعيد العاطفي:

إذا كنت متزوجا

:

من أول العام إلى 9 يونيو : كوكب "المشتري" في مواجهتك، ونتيجة لذلك فإن حياتك الزوجية تحتاج منك لاهتمام.

وابتداءً من 9 يونيو: تعيد اكتشاف نفسك من جديد، تزداد تفاؤلا، وترغب حينئذٍ في مشاركة طاقتك الإيجابية مع شريك حياتك، وقد تجمعكما أنشطة ممتعة: سفر أو دراسة أو حتى مشاريع تجديد للمنزل.

إذا كنت خاليا :

ابتداء من 4 فبراير: "فينوس" بمنزل الحب تجلب لك المفاجآت واللقاءات غير المتوقعة.

كن على استعداد للخروج من منطقة الراحة الخاصة بك.

المناسبات الاجتماعية والأنشطة الجديدة هي أرض خصبة للقاءات مثيرة، وقد يحدث لقاء عاطفي يهز حياتك.

على الصعيد المهني والمالي:

إذا كنت تعمل:من أول العام إلى 9 يونيو.. كوكب "المشتري"في مواجهتك، ومن المهم أن تعتني بحماية حقوقك،

ومع ذلك ابتداء من 30 مارس: ستأخذ حياتك المهنية منعطفًا مثيرًا وليس بالضرورة متوقعًا. "نبتون" يقوم بتغذية خيالك، ويمنحك أفكارًا رائعة قد تُحدِث ثورة في حياتك المهنية.

قد تكثر الفرص لتوقيع عقود جديدة أو إطلاق مشاريع. الأمر متروك لك لتقرر ما يناسبك.

إذا كنت تبحث عن عمل: طوال العام.. "بلوتو" بمنزل العلاقات يدفعك لتوطيد علاقتك بالآخرين، وسيجلب لك ذلك الخير الكثير، وقد يظهر أمامك عقد عمل مثير للاهتمام، خاصة ابتداء من 30 مارس.

على الصعيد الاجتماعي والعائلي:

هذا العام يزداد الترابط مع الأصدقاء، بما في ذلك الأصدقاء الذين لم ترهم منذ سنوات عديدة. سيكون هناك العديد من اللقاءات الجديدة، ولكن لن تستحق جميعها أن يكون لها مكان في دائرة المقربين إليك. عائليا.. تستطيع أن توازن بين المسؤوليات والرغبة في الهروب منها. ليس من السهل دائمًا أن تهرب، وقد تجبرك الظروف أن تضحي من أجل من تحبهم.

من أول العام إلى 25 مايو: أنت مطالب بالحفاظ على السلام العائلي وتجنب الدراما مع الأهل والأقارب..حينئذٍدَع من حولك يعبرون عن احتياجاتهم،فالقليل من الديمقراطية لا يضر.

برج الجدي

مواليد الفترة من 22 ديسمبر إلى 20 يناير

على الصعيد العاطفي:

إذا كنت متزوجا :

عام 2025 هو الوقت المثالي لقضاء أوقات رومانسية وتوطيد علاقتك بشريك حياتك. قد تجمعكما مشاريع مشتركة، وكوكب "فينوس" في أوقات كثيرة يوقظ جانبك الرومانسي، ويمنحك جاذبية لا تقاوم، فقط ابتداء من 9 يونيو: انتبه لمشاعر شريك حياتك، وكُن أكثر مرونة خاصة في فترة الصيف.

إذا كنت خاليا :

مع وجود "أورانوس" في منزل الحب الخاص بك، توقع المفاجآت. كن منفتحًا طوال العام على مقابلة أشخاص جدد، خاصة في المناسبات الاجتماعية أو من خلال الأصدقاء.

على الصعيد المهني والمالي:

إذا كنت تعمل:يوفر لك "أورانوس" فرصًا غير متوقعة للتقدم.. كن مستعدًا طوال العام لاغتنام الفرص عند ظهورها. كما أن "المشتري" يدعم حياتك المهنية حتى 9 يونيو ويدفعك إلى الانتهاء من المشاريع الحالية،

فقط من أول العام إلى 18 أبريل وأيضا ابتداءً من 9 يونيو: كن يقظا لحماية حقوقك وادرس جيدا خطواتك.

إذا كنت تبحث عن عمل: طوال العام.. كوكب "أورانوس" يمنحك روح ابتكار في استعراض مواهبك.. استخدم الشبكات والمنصات لتبرز من خلالها قدراتك وإمكانياتك، وتنجح معظم الوقت في عقد لقاءات مثمرة.

على الصعيد الاجتماعي والعائلي:

دائرتك الاجتماعية والعائلية معقدة بعض الشيء هذا العام. من المتوقع حدوث تحركات وتغييرات كبيرة ابتداءً من شهر أبريل، ممايؤدي إلى تغييرات في أحوال الأسرة. لكن لا داعي للذعر، فالتقدم التكنولوجي يمحو المسافات، وستجد طريقة للبقاء على اتصال مع الأحباء.

على الجانب الاجتماعي.. الأجواء حافلةوتحمل توافقا مع الكثيرين. قد يجمعك أيضا مشروع مشترك مع صديق وتتوطد علاقتك به.

كما أن "زحل" يدعوك على مدار العام لدعم علاقاتك مع أصدقائك أو لاختيارهم بشكل أفضل.

برج الدلو

مواليد الفترة من 21 يناير إلى 19 فبراير

على الصعيد العاطفي:

إذا كنت متزوجا :

عام 2025 هو فرصتك لإعادة اكتشاف علاقتك بشريك حياتك. ابتداءً من شهر أبريل: مع انتقال "نبتون" لمنزل العلاقات.. أطلق العنان لإبداعك لإضفاء الإثارة على علاقتك بشريكك.

قُم بتنظيم مفاجآت أو إعداد لإجازات مختلفة، أو حتى أنشطة لشخصين، فقط ابتداء من 18 أبريل إلى أول يونيو، وأيضا في شهر أغسطس وسبتمبر: اهتم برغبات الآخر ولا تبالغ في حساسيتك.

إذا كنت خاليا :

يقدم لك عام 2025 العديد من فرص اللقاء، وذلك بفضل وجود "المشتري"ثم "أورانوس" بمنزل الحب حتى آخر أغسطس مما يعزز ثقتك بنفسك وجاذبيتك. كن منفتحًا على مقابلة أشخاص جدد، ولا ترفض الانخراط بأنشطة الجديدة.

على الصعيد المهني والمالي:

إذا كنت تعمل:طوال العام.. يقدم لك كوكب "المشتري"يد العون، فيدعم تدفق الأموال، أو ظهور فرص أفضل، وإنجاز أعمالك بشكل لائق. في الربيع أيضا "نبتون" ثم "زحل" يجتمعان بمنزل العلاقات.. حينئذٍ سيكون الوقت مثاليا للابتكار في مهنتك.. لا تخف من طرح أفكار جديدة أو أخذ زمام المبادرة.

إذا كنت تبحث عن عمل:ابتداء من 20 يناير.. "الشمس" ثم "عطارد" في برجك يمنحانك الطاقة البدنية والذهنية التي تحتاجها للقيام بالبحث عن وظيفة.. استخدم هذه القوة للتقدم بنشاط والتميز أثناء المقابلات،

فقط ابتداء من 18 أبريل إلى أول يونيو، وأيضا في شهر أغسطس وسبتمبر: تجنب توقيع الأوراق والعقود، وانتبه لحقوقك.

على الصعيد الاجتماعي والعائلي:

في عام 2025..من المهم أن تغتنم كل فرصة لتوطيد علاقتك بالأهل والأقارب والأصحاب.

يُعد هذا العام هو الوقت المثالي لتحقيق تطوّر إيجابي من خلال العلاقات واللقاءات التي تجمعك بالآخرين. لا ترفض الدعوات العائلية والاجتماعية التي تُوجّه لك، وكن مستعدا للخروج والانطلاق والتأكيد على تبادل الزيارات والدعوات.. لا تدع عام 2025 يمر دون عقد علاقات جديدة.

برج الحوت

مواليد الفترة من 20 فبراير إلى 20 مارس

على الصعيد العاطفي:

إذا كنت متزوجا :

عام 2025 يعتبر عاما رائعا لتقوية الروابط مع شريك حياتك، وتعميق العلاقات الحميمة.طوال العام.. تمنحك الكواكب طاقة عاطفية، وتعدك بنصيب كبير من الفرح والسعادة، وتجمعكما نشاطات مشتركة.

إذا كنت خاليا :

من أول العام يتضاعف سحرك عشرة أضعاف بدخول كوكب "فينوس" في برجك يوم 3 يناير. كما أن "المريخ" بمنزل الحب -ابتداء من 24 فبراير- يعدك بلقاءات غير متوقعة ومثيرة. أيضا ابتداء من 9 يونيو: "المشتري" بمنزل الحب يمنحك فرص مضاعفة لتحقيق أحلامك في الحب.

على الصعيد المهني والمالي:

إذا كنت تعمل:ابتداء من 24 فبراير.. كوكب "المريخ" يمنحك المثابرة اللازمة لتحقيق أهداف طويلة المدى. كما أن كوكب "المشتري" اعتبارًا من 9 يونيو يعمل على استقرار حياتك المهنية،ويدفعك نحو المعرفة والتطور.

إذا كنت تبحث عن عمل: ابتداء من 24 فبراير.. يستأنف المريخ سيره المباشر، مبددًا العوائق التي قد تكون سببًا في إبطائك.

حينئذٍ سيكون الوقت مناسبا للخروج من عزلتك، والغوص في أعماق سوق العمل، ومع هذه الطاقة المتجددة، ستكون مستعدًا لمواجهة مقابلات العمل، وتبرز جيدا قدرتك على الإبداع والتكيف مع جميع المواقف. أيضا ابتداء من 9 يونيو: "المشتري" يجلب لك فرصًا مفاجئة وغير متوقعة.. كن مستعدًا لاغتنام الفرص.

على الصعيد الاجتماعي والعائلي:

في عام 2025.. علاقتك بالأهل والأقارب والأصحاب ستكون مفعمة بالحيوية وغنية بالتبادل الفكري المفيد، وستجمعك بمن حولك مناقشات ثرية، فقط في شهر يونيو ويوليو: "الشمس" و"عطارد" ثم "المريخ" في وضع معاكس مما يجلب التقلبات، والقليل من المتاعب في بعض العلاقات.. حينئذٍ عليك بالصبر وعدم تصعيد المواقف.

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