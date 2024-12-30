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رياضة

علي زين: منتخب اليد الأفضل في العالم ونسعى لتحقيق إنجاز غير مسبوق

علي زين، فيتو
علي زين، فيتو

كرة اليد، أكد علي زين لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، أن مشاركة منتخب مصر في بطولة العالم المقبلة تمثل تحديًا كبيرًا للجيل الحالي من قوام المنتخب المصري.

وأوضح “زين”، أن اللاعبين المصريين هم الأفضل في العالم، ويمتلكون المهارات والقدرات البدنية التي تؤهلهم لمواجهة أكبر المنتخبات الأوروبية.

وأشار علي زين، إلى أن المنتخب الوطني يمتلك فرصًا قوية لتحقيق إنجاز غير مسبوق خلال مشاركته في بطولة العالم المقبلة.

خالد فتحي يترأس البعثة

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تكليف الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد برئاسة بعثة المنتخب الوطني خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم، المقرر لها خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير 2025 بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج. 

ويحرص خالد فتحي بشكل مستمر على التواجد في معسكر المنتخب الوطني وعمل اجتماعات مع الجهاز الفني واللاعبين من أجل توفير المناخ المناسب لتحقيق إنجاز تاريخي في بطولة العالم المقبلة. 

باستور يتحدث عن بطولة العالم

وتحدث الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، عن مشاركة الفراعنة في منافسات بطولة العالم المقبلة. 

وقال “باستور”: إن منتخب مصر يضم لاعبين مميزين في كل المراكز، وأن مشاركتهم في بطولة العالم هي حدث ينتظروه كل عامين من أجل إبهار العالم.  

وأوضح باستور، أن منتخب مصر يدخل منافسات بطولة العالم من أجل التواجد في المربع الذهبي، وأن جميع اللاعبين سواء كانوا محترفين أو يلعبون في الدوري المصري لديهم إصرار على الوصول لابعد نقطة في المونديال.  

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كرة اليد منتخب مصر علي زين المنتخب الوطني خالد فتحي

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