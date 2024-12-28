رئيس برشلونة يتحرك لحل أزمة أولمو

تحركت إدارة نادي برشلونة لتسجيل كل من داني أولمو وباو فيكتور، حتى يتمكنا من مواصلة اللعب بداية من يناير المقبل.

تحرك برشلونة

قالت صحيفة ماركا: "لابورتا تمكن من بيع حقوق استغلال مقصورة الـ"في آي بي" في ملعب كامب نو بقيمة 100 مليون يورو".

جاء ذلك بعدما أصدر رئيس المحكمة التجارية رقم 10 في برشلونة، القاضي فرنانديز دي سينيسبليدا، قرارًا الجمعة يقضي بإيقاف تسجيل لاعب برشلونة داني أولمو في الدوري الإسباني حتى نهاية الموسم، حيث رفض القاضي منح الإجراء الاحترازي الذي كان من شأنه تمكين النادي من تسجيل اللاعب.



وأضافت الصحيفة: "هذا المبلغ كاف كي يتمكن من تسجيل اللاعبين، بل وإن النادي يجد في لائحة "1:1" أنه سيكون قادرًا على إبرام صفقات في الشتاء والصيف وقيد اللاعبين.

واختتمت: "الاتفاق أبرم مع شركات عربية، ولابورتا يعمل منذ عدة أيام مع معاونيه في الشرق الأوسط ووصل إلى اتفاق نهائي".

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