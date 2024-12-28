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أخبار مصر

وزير الكهرباء يكلف بالتشجيع على استخدام الخلايا الشمسية في المباني الحكومية والمنازل

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

كلف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالعمل على تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الشمسية الفوتوفولطية لإنتاج الكهرباء في المباني الحكومية والمنازل والقرى السياحية وكذلك المصانع، وأكد أهمية الدور الفعال لهذه الخطوة في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتخفيف العبء على الشبكة الكهربائية الموحدة.

 تشجيع التصنيع المحلي لتوربينات الرياح

كما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية تشجيع التصنيع المحلي لتوربينات الرياح، وضرورة عقد اجتماعات فورية مع الشركات العالمية المصنعة للتوربينات وعرض الخطة المستقبلية والإمكانات المتوافرة وأهمية إنشاء مصانع في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية، فى إطار استراتيجية تعظيم المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة

وأشار إلى أهمية تحقيق المستهدف سنويا من خلال تعاقدات وخطط تنفيذية فى ضوء خطة الدولة ودور الطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وخفض استخدامات الوقود التقليدي، موضحًا أنه يتم العمل على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، والإجراءات التى تم اتخذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تشريعية مساعدة، وثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوافر المواد الخام وغيرها من مستلزمات الصناعة، مؤكدا أهمية الإجراءات الخاصة بترشيد وكفاءة الطاقة.

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