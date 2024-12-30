وزير الكهرباء يكشف أسباب تحسين معدلات أداء محطات التوليد

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة الوزارة خلال الفترة الماضية استهدفت تغيير نمط التشغيل وتطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة، وما نتج عنه من تحسين لمعدلات الأداء لوحدات توليد الكهرباء ورفع كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم فى محطات الإنتاج فى إطار خطة إدارة الطاقة المهدرة على كافة الاستخدامات.

خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستمرارية الطاقة

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة استهدفت أيضا إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات كأحد أهم محاور الخطة العاجلة الذى تم تنفيذها خلال الشهور الماضية، ويجري العمل فى إطارها حاليا.

ووجه وزير الكهرباء بضرورة استمرار الجهود وبرامج العمل للنهوض بالشركات وتحسين معدلات أدائها من خلال التشغيل الاقتصادى وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد ومواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات وخفض الفقد الفني والتجاري للوصول إلى جودة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين.

التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل على تحقيق التشغيل الاقتصادي لـ الشبكة القومية للكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا وترشيد استهلاك الوقود وخفض الاعتماد عليه والتوسع فى الطاقات المتجددة وتوطين صناعة المهمات الكهربائية اللازمة لها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهى سياسة عمل يومية وأحد أهم المحددات لخطة العمل واستراتيجية الطاقة.

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