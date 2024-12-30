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رياضة

موعد مباراة زد ضد بتروجت في الدوري المصري والقناة الناقلة

موعد مباراة زد ضد
موعد مباراة زد ضد بتروجت في الدور ي المصري

الدوري المصري، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد نظيره بتروجت مساء اليوم الإثنين بستاد القاهرة الدولي بالجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة زد ضد بتروجت في الدور ي المصري

وتنطلق صافرة مباراة زد ضد بتروجت اليوم الاثنين في تمام الثامنة مساء ضمن الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة زد وبتروجت 

ومن المقرر أن تنقل مباراة زد وبتروجت عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1 الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موقف زد وبتروجت في الدوري الممتاز

ويحتل زد المركز السادس برصيد 9 نقاط بينما يتواجد بتروجت في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

 

ويسعي زد لاستعادة الانتصارات اليوم أمام بتروجت بعد تعادله في الجولة السابقة أمام إنبي بدون أهداف، فيما يسعي بتروجت بقيادة سيد عيد لمواصلة صحوته بعد تحقيقه انتصارين متتالين في الدوري هذا الموسم أمام طلائع الجيش والجونة بنفس النتيجة 1-0.

 

 

حكام مباراة زد ضد بتروجت

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين محمد عادل، حكمًا لمباراة زد وبتروجت، والمقرر إقامتها، مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وتعد تلك هي المباراة الأولى للحكم محمد عادل في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك منذ أزمة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.


ويعاون محمد عادل في لقاء زد وبتروجت محمد فاروق (حكم مساعد أول)، وإبراهيم السوداني (حكم مساعد ثاني)، ومحمد الغازي حكما رابعا، وصبحي العمراوي للفيديو، فيما يعاونه أحمد لطفي.

وتستكمل اليوم الإثنين مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهات قوية وهي: إنبي ضد الأهلي، وزد ضد بتروجت، والجونة ضد بيراميدز، وفاركو ضد سموحة. 

 

 فيما يلتقي غدًا المصري البورسعيدي مع سيراميكا كليوباترا، وتختتم الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري يوم الأربعاء بمواجهتي مودرن سبورت ضد الإسماعيلي، وغزل المحلة ضد البنك الأهلي.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1 الزمالك 14 نقطة
2 الأهلي 11  نقطة
3 بيراميدز 11  نقطة
4 سيراميكا كليوباترا 11  نقطة
5 المصري البورسعيدي 11  نقطة
6 زد إف سي 9  نقاط
7 الاتحاد السكندري 9  نقاط
8 بتروجيت 8  نقاط
9 غزل المحلة 8  نقاط
10 طلائع الجيش 8  نقاط
11 فاركو 7  نقاط
12 الإسماعيلي 6  نقاط
13 الجونة 6  نقاط
14 حرس الحدود 6  نقاط
15 سموحة 5  نقاط
16 إنبي 5  نقاط
17 البنك الأهلي 5  نقاط
18 مودرن سبورت 4  نقاط

 

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ناصر منسي الزمالك 5 أهداف
محمد علي بن حمودة غزل المحلة 4 أهداف
محمود عبد الحفيظ زلاكا سيراميكا كليوباترا 3 أهداف
صديق أويجولا بيراميدز 3 أهداف
جودوين أوكوارا طلائع الجيش 3 أهداف
على فوزي إنبي 3 أهداف
محمود صابر عبد المحسن سموحة هدفان
احمد عاطف بيراميدز هدفان
بدر موسى بتروجيت هدفان
مروان حمدي الإسماعيلي هدفان
عبد الرحمن البانوبي زد اف سي هدفان
عمرو ناصر فاركو هدفان
محمود جهاد فاركو هدفان
طاهر محمد طاهر الأهلي هدفان
وسام أبو علي الأهلي هدفان
محمد هلال البنك الأهلي هدفان

 

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