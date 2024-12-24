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رياضة

الدوري المصري، مصطفى دويدار يتوج رجل مباراة إنبي في مواجهة زد

مصطفى دويدار لاعب
مصطفى دويدار لاعب إنبي، فيتو

الدوري المصري، توج اللاعب مصطفى دويدار جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام زد إف سي التي إنتهت قبل قليل، ضمن مواجهات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز 

زد يتعادل مع إنبي سلبيا

تعادل فريق زد مع إنبى سلبيا في مباراة الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في افتتاح منافسات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز.

وحاول كلا الفريقين خطف هدف الفوز خلال الـ90 دقيقة ولكن جميع المحاولات فشلت ليحصل كل فريق على نقطة.

تشكيل زد أمام إنبي

تشكيل إنبي

 

وانطلقت صافرة مباراة زد ضد إنبي في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء ببطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق إنبى المركز السادس عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط بينما زد في المركز الثالث برصيد 9 نقاط

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الدوري المصري مصطفي دويدار أنبي زد اف سي إستاد القاهرة الدولي

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