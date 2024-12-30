الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى نياحة "حجي"

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة حجي.

قصة حجي

وقالت الكنيسة:"في مثل هذا اليوم، العشرين من شهر كيهك المبارك، تنيَّح النبي حجي، أحد الأنبياء الاثني عشر الصغار، والذي عاش في القرن السادس قبل الميلاد. وُلد حجي في بابل، وصعد إلى بلاد يهوذا مع زربابل في أولى دفعات العائدين من السبي البابلي عام 536 ق.م. وكان من نسل هارون الكاهن ومن سبط لاوي".

واضافت الكنيسة:"اشتهر النبي حجي بدوره المؤثر في تحفيز اليهود على إتمام بناء الهيكل بعد أن أهملوه وركزوا على بناء منازلهم الخاصة. وجه رسالته بأمر من الله إلى زربابل ويهوشع الكاهن العظيم، مُبكّتًا الشعب على سكناهم في بيوت مزينة بينما بيت الله خراب. استجاب الشعب الأبرار لندائه، وشرعوا في بناء الهيكل حتى تم إنجازه".

وتابعت الكنيسة:"كما تنبأ النبي حجي عن كنيسة العهد الجديد التي تُبنى على أساس المسيح، مشتهي الأمم، وأكد أن مجدها الروحي سيكون أعظم من الهيكل القديم. عاش النبي حجي أكثر من سبعين عامًا، وتنيَّح بسلام، ودفن في مقابر الكهنة بأورشليم، تاركًا إرثًا من الطاعة والغيرة على بيت الله".

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