ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ابتعد النجم المصري محمد صلاح بصدارة جول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ18.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ18

محمد صلاح ليفربول 16 هدفا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 13 هدفا

كول بالمر تشيلسي 12 هدفا

أليكسندر إيساك نيوكاسل يونايتد 11 هدفا

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف

بريان مبيومو برينتفورد 10 أهداف

كريس وود نوتينغهام فورست 10 أهداف

نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف

يوان ويسا برينتفورد 8 أهداف

جيمس ماديسون توتنهام هوتسبير 8 أهداف

كاي هافيرتز آرسنال 7 أهداف

جون دوران أستون فيلا 7 أهداف

أولي واتكينز أستون فيلا 7 أهداف

لويس دياز ليفربول 7 أهداف

وعلى صعيد متصل واصل ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ18.

وابتعد ليفربول بصدارة جدول ترتيب البريميرليج بفارق 6 نقاط كاملة عن أرسنال أقرب ملاحقيه علاوة على وجود مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة الـ 18

1 ليفربول 42 نقطة

2 آرسنال 36 نقطة

3 تشيلسي 35 نقطة

4 نوتينغهام فورست 34 نقطة

5 نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

6 بورنموث 29 نقطة

7 مانشستر سيتي 28 نقطة

8 فولهام 28 نقطة

9 أستون فيلا 28 نقطة

10 برايتون 26 نقطة

11 برينتفورد 24 نقطة

12 توتنهام هوتسبير 23 نقطة

13 وست هام يونايتد 23 نقطة

14 مانشستر يونايتد 22 نقطة

15 إيفرتون 17 نقطة

16 كريستال بالاس 17 نقطة

17 وولفرهامبتون 15 نقطة

18 ليستر سيتي 14 نقطة

19 إبسويتش تاون 12 نقطة

20 ساوثهامتون 6 نقاط

وعلى صعيد آخر تلقى مانشستر يونايتد هزيمة جديدة، على يد مضيفه وولفرهامبتون 2-0 مساء الخميس الماضي، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن مان يونايتد تلقى 5 هزائم في كل البطولات، منذ تولي المدرب البرتغالي روبن أموريم المسؤولية، في نوفمبر الماضي.

وأشارت الشبكة إلى عدم وجود أي فريق من البريميرليج، تعرض لهزائم أكثر من اليونايتد في هذه الفترة، سوى ساوثهامبتون (6).

كما شهدت المباراة تسجيل الذئاب هدفًا من ركلة ركنية، بشكل مباشر، عن طريق ماتيوس كونيا.. وذلك بعد الهدف الذي أحرزه هيونج مين سون، لاعب توتنهام، بذات الطريقة في شباك يونايتد قبل أسبوع، ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

وهذه المرة الثانية على الإطلاق، التي يستقبل فيها يونايتد هدفًا من ركلة ركنية بشكل مباشر، في البريميرليج، بعد هدف جونيور ستانيسلاس، لاعب بورنموث، خلال ديسمبر 2015.

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