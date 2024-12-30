وظائف جديدة في الكويت.. تعرف على الشروط والأوراق والتخصصات المطلوبة

أعلن وزير العمل محمد جبران ،اليوم الإثنين، عن توفير، وظائف جديدة في الكويت، وفتح باب التقديم على 10 وظائف متوفرة في "مركز اتش كي " (HK CLINIC) بدولة الكويت.

وظائف جديدة في الكويت

واكد وزير العمل أن الوظائف الجديدة في الكويت في مختلف التخصصات الطبية وهي: 5 أطباء تخصص تجميل وفيلير (dermatology and cosmetology)، و3 طبيب عام، و2 أطباء أسنان.

خطوات التقديم لوظائف جديدة في الكويت

ودعا وزير العمل الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط التقديم في وظائف الكويت الجديدة، بداية من اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024،وحتى الأحد المقبل الموافق 5 يناير 2025،على رقم الواتساب التالي: 01128467948.

وظائف جديدة في الكويت، فيتو

وأوضح الوزير أن توفير وظائف جديدة في الكويت، تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في الخارج بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالية الخارجية،التي تنسق مع الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالعلاقات الدولية بالوزارة،حيث أن هذه الفرص الجديدة وفرها مكتب التمثيل العمالي في الكويت برئاسة الملحق العمالي أشرف علم الدين.

شروط التقديم في وظائف جديدة في الكويت



وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الشروط المطلوبة في وظائف جديدة في الكويت، للمتقدمين على الـ 10 فرص عمل هي: السن لا يقل عن 35 عام للجنسين، واجتياز اختبار Biometrics، واجتياز اختبارات وزارة الصحة الكويتية، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في التخصص، واعتماد جميع الشهادات العلمية من وزارة التعليم العالي والخارجية المصرية وسفارة دولة الكويت، وقالت أن الرواتب تتراوح بين 400-3500 دولار شهريًا، شامل السكن،وتذكرة سفر سنوية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العمل علي توفير فرص عمل جديدة للشباب الخريجين داخل وخارج مصر وذلك للحد من البطالة وتقوم بتوفير فرص عمل داخل مصر وتعلن عنها من خلال النشرة القومية للتشغيل كما تقوم بتوفير فرص عمل خارج مصر من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعه للوزارة.

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