وزير العمل يلتقي الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية لبحث الملفات المُشتركة

استقبل محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، بمكتبه بالعاصمة الإدارية، السيد أرزقي مزهود الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، بحضور عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الأفريقية، ورئيس النقابة العامة للزراعة والري..

رحب الوزير جبران بضيفه الأفريقي، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه المنظمات النقابية العمالية في المُشاركة في عملية التنمية وزيادة الإنتاج، كونها شريكًا أساسيًا ضمن ثلاثية العمل التي تضم الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال..

وأكد الوزير على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم كل عمل افريقي مُشترك، للاستفادة من كافة الثروات الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها "القارة السمراء"، وأشار إلى جاهزية الوزارة لتوفير فرص عمل مُدربة وماهرة لسوق العمل الأفريقي، كذلك التعاون في مجالات التدريب المهني بما يتماشى مع تحديات واحتياجات سوق العمل.

من جانبه ثمن «مزهود» جهود مصر في دعم القضايا والملفات الأفريقية والتي يوليها الرئيس السيسي اهتماما كبيرا، باعتبار أن مصر دولة رائدة وقائدة، وسياستها تهدف إلى استقرار وتنمية القارة السمراء..

ونوه «مزهود» إلى أن الهدف الرئيسي لتأسيس منظمة «الوحدة النقابية الأفريقية» داخل القارة هو التنسيق مع كافة الجهود الإفريقية النقابية، والدفاع عن حقوق ومصالح العمال الأفارقة، ورفع مستوى الوعي لدى العمال من أجل إيجاد حلول للمشكلات التي تواجههم، مشددا على أن مصر تشغل مواقع متقدمة في إدارة هذه «المنظمة» منذ تأسيسها حتى اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.