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465 وظيفة خالية بشركة صناعات غذائية، الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد، عن بدء التقديم على 465 فرصة عمل متوفرة في شركة الصناعات الغذايئة العربية" في مِهن: مندوب مبيعات، وسائق مبيعات، ومراقب أمن، وعامل إنتاج، وعامل خدمات.

شروط التقديم لوظائف وزارة العمل 

 وذلك للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ويشترط الخبرة، برواتب تبدأ من 6000 جنيه، وحتى 7500 جنيه، مع توافر تأمين طبي واجتماعي، وصرف أرباح، وفرص للترقي، ووسائل انتقال من المحافظات.

خطوات التقديم لوظائف وزارة العمل 

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أنه يمكن التقديم للحصول على فرص وظائف المبيعات في العنوان التالي: 5 شارع بني عامر متفرع من شارع مراد- الجيزة – الدور الثاني.

والتقدم على وظائف الإنتاج والأمن في العنوان التالي: المنطقة الصناعية الثانية، أكتوبر قطعة 12، وقالت أن الفرص والأعداد المتاحة هي: 140 مندوب مبيعات، و70 سائق مبيعات، و25 مراقب أمن، و220 عامل إنتاج، 80 عامل خدمات.

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المؤهلات العليا والمتوسطة الصناعات الغذائية المنطقة الصناعية المنطقة الصناعية الثانية وزارة العمل شركات الصناعات الغذائية

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