برقية تهنئة من مجلس الشيوخ للرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد.

مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في البرقية: “الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الشيوخ أهنئكم بالعام الميلادي الجديد، وأدعو الله عز وجل أن ينعم على مصرنا فى هذا العام بالسلم والأمن والرخاء، بقيادتكم، وأن تتجاوزوا بها كل التحديات، وأن يتحقق على أيديكم ما يصبو إليه كل مصري وعربي”.

الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي

وتابع رئيس الشيوخ: في مطلع العام الجديد ندعو لكم بموفور الصحة والعافية، وأن يكلل مجهوداتكم بالتوفيق والنجاح لتظل مصر عظيمة وأبية، وينعم أهلها بالرخاء والرفاه.

واختتم رئيس مجلس الشيوخ برقيته لرئيس الجمهورية: “حفظ الله مصر بلدًا آمنًا مطمئنًا، وكل عام وانتم بخير”.

وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير ٢٠٢٥، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الخميس الموافق ٢ يناير ٢٠٢٥، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

البنك المركزي المصري يقرر تثبيت أسعار الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماع 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب حيث قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

كما قررت خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026، والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تواصل خفض أسعار العائد تدريجيًّا



وعلى الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيًّا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.

المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 تفيد باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي

وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.

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