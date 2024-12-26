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اقتصاد

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماعات 2024

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس، الموافق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 25.27 % و25.28% و75.27 % على الترتيب. 

                          

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 75.27.%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

 

ويأتي قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، وفقا لتوقعات خبراء الاقتصاد وأسواق المال، في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.

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