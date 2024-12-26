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اقتصاد

أستاذ اقتصاد يكشف مفاجأة بشأن المتحكم في سعر صرف الدولار(فيديو)

سعر صرف الدولار
سعر صرف الدولار

قال الدكتور حسن الصاوي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة:"الدولة تركت سعر الصرف يتحرك ببطء نحو المستوى المستهدف من قبل صندوق النقد الدولي".

 

سعر الدولار بعد فوز ترامب وطلب صندوق النقد

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "العربية بيزنس" المذاع على قناة "العربية" أن صندوق النقد الدولي يستهدف وصول سعر الدولار في مصر ما بين 55 إلي 60 جنيها، ولكن بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية توقع ألا يتجاوز الـ52 جنيها، معقبا: الرابط أننا نلعب سياسة وليس اقتصادا.

 

من يتحكم في سعر الدولار بمصر؟

وأوضح أن من يتحكم في الاقتصاد المصري هو السياسات الدولية، وليس الاقتصاد المصري وصادراته ووارداته وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس وعائدات السياحة ولا كل العوامل الاقتصادية التي يجب أن تدخل في الحسبان.

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ضغوطات خارجية وراء الإضرار بالاقتصاد المصري

ولفت إلى أن سعر الصرف في مصر أقرب إلي السراب منه إلي سعر التوازن، مشيرًا إلي أن هناك مجموعة من السياسات والضغوطات الخارجية التي تفرض على مصر سعر صرف مختلف من فترة إلي أخرى مرتبطة بسياسات التعويم وبيع أصول الدولة ليس أكثر.

تعويم الجنيه وأسعار الفائدة المرتفعة

وأكد أن تعويم الجنيه وأسعار الفائدة المرتفعة أضرت كثيرًا بالاقتصاد المصري، ويجب الحفاظ على مستوى سعر صرف مستقر للجنيه المصري أمام الدولار، حتى نستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج.
 

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