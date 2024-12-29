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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 19

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 19

ترتيب الدوري الانجليزي،  يتربع  ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 19. 

وتستأنف اليوم الأحد مباريات الدوري الانجليزي بمواجهات الجولة التاسعة عشر بعدد 6 مواجهات بعد انتهاء جولة البوكسينج داي.

وابتعد ليفربول بصدارة جدول ترتيب البريميرليج بفارق 6 نقاط كاملة عن آرسنال أقرب ملاحقيه علاوة على وجود مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون. 

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 19

1 ليفربول 42 نقطة
2 آرسنال 36 نقطة
3 تشيلسي 35 نقطة
4 نوتينغهام فورست 34 نقطة
5 نيوكاسل يونايتد 29 نقطة
6 بورنموث 29 نقطة
7 مانشستر سيتي 28 نقطة
8 فولهام 28 نقطة
9 أستون فيلا 28 نقطة
10 برايتون 26 نقطة
11 برينتفورد 24 نقطة
12 توتنهام هوتسبير 23 نقطة
13 وست هام يونايتد 23 نقطة
14 مانشستر يونايتد 22 نقطة
15 إيفرتون 17 نقطة
16 كريستال بالاس 17 نقطة
17 وولفرهامبتون 15 نقطة
18 ليستر سيتي 14 نقطة
19 إبسويتش تاون 12 نقطة
20 ساوثهامتون 6 نقاط

جدول ترتيب الدوري الانجليزي

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 


ليستر سيتي ضد مانشستر سيتي - 4:30 مساء  - beIN Sports HD 1. 
توتنهام ضد وولفرهامبتون - 5 مساء - beIN Sports HD 2. 
ايفرتون ضد نوتنجهام فورست - 5 مساء - beIN Sports HD 3.
كريستال بالاس ضد ساوثهامبتون - 5 مساء  - beIN Sports HD 4.
فولهام ضد بورنموث - 5 مساء  - beIN Sports HD 5.
وست هام ضد ليفربول - 7:15 مساء - beIN Sports HD 1. 

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ترتيب الدوري الإنجليزي محمد صلاح ليفربول البريميرليج إيفرتون جدول ترتيب الدوري الانجليزي

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