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انتشار سيارات الصرف الصحي لكسح مياه الأمطار من شوارع الإسكندرية

شتاء الإسكندرية
شتاء الإسكندرية

شهدت شوارع وميادين محافظة الإسكندرية، اليوم، انتشار سيارات الصرف الصحي والعاملين لشفط وكسح مياه الأمطار وتيسير الحركة المرورية أمام السائقين والمواطنين. 

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وتابع اللواء محمود نافع رئيس هيئة الصرف الصحى تواجد العاملين وسيارات الصرف وتطهير الشنايش للأمطار لكسحها وعدم تراكمها في الشوارع العامة.

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أحياء المحافظة للتعامل مع النوة الحالية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

 وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي، لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية.

 

 كما وجه الفريق أحمد خالد حسن  المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

هطول أمطار غزيرة فى الإسكندرية 

هذا وكثفت الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق التي لم تشهد حتى الآن تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بها. 

وذلك بالإضافة إلى مُتابعة مناسيب بيارات المحطات لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

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محافظة الإسكندرية الصرف الصحي اللواء محمود نافع الفريق أحمد خالد

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