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سياسة

توصيات برلمانية لضمان نجاح موسم الحج

توصيات برلمانية لضمان
توصيات برلمانية لضمان نجاح موسم الحج

 وضعت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، مجموعة من التوصيات من أجل نجاح موسم الحج هذا العام.

 

مناقشة ضوابط الحج هذا الموسم

 جاء ذلك بعد أن عقدت لجنة السياحة اجتماعا لمناقشة ضوابط الحج هذا الموسم، بحضور عدد من المسئولين الحكوميين، نظرًا لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج، فإن الأمر يحتم تحقيق التعاون بين جميع الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم بالبوابة المصرية الموحدة للحج.

 

ضوابط تنظيم الحج السياحي

 وأصدرت اللجنة توصياتها بشأن ضوابط تنظيم  الحج السياحي على النحو التالي:

 

مواجهة شركات الحج الوهمية

١- تكثيف الحملات الأمنية التي تقوم بها وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الداخلية لضبط الشركات الوهمية.

 

مواجهة سماسرة الحج

٢- اتخاذ قرارات فورية تجاه السماسرة والشركات والكيانات غير الشرعية التي تنظم رحلات الحج بطرق غير رسمية.

٣- التنسيق مع وزارة الاتصالات لتوفير الرقابة المسبقة للإعلانات التي تنظمها الكيانات غير الشرعية لمخاطبة المواطنين البسطاء.

 

مواجهة ارتفاع أسعار برامج الحج

٤- منح تيسيرات لمواجهة ارتفاع أسعار برامج الحج بما يتناسب مع فئات المجتمع المختلفة.

٥- مناشدة شركات النقل الجوي وخاصة الشركة الوطنية مصر للطيران بأن تراعي أسعار تذاكر الحج السياحي خاصةً.

٦- التحذير من الكثافات العالية داخل مخيمات المشاعر المقدسة أو التدافع بالمشاعر المقدسة.

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