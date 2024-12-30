الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024

اسعار الذهب، فيتو
اسعار الذهب، فيتو

أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب  استقرارا في الصاغة صباح اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024. 

أسعار الذهب اليوم

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم هل هناك انخفاض يضرب جميع العيارات؟ 

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

اسعار الذهب عيار 24 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4262 جنيهًا للبيع.

اسعار الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3730 جنيهًا للبيع.

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب اليوم 

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

اسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3197 جنيه للبيع.

اسعار الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2486جنيهًا للبيع.

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب عيار 12 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2131 جنيهًا للبيع.

اسعار الذهب عيار 9

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1598 جنيه للبيع.

للمزيد: سعر جرام الذهب صباح اليوم 

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.
سعر الذهب 
اسعار الذهب 

ماذا تعرف عن الذهب؟ معدن الثراء 

عرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

اسعار الذهب 
اسعار الذهب اليوم

استخدام الذهب على مر العصور 

وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

اقرأ التالى: عيار 21 يسجل هذا الرقم، كم وصلت أسعار الذهب صباح اليوم

 

سعر الذهب 
اسعار الذهب 

كما تم استخدام الذهب أيضًا في مجالات طبية مثل طب الأسنان لتلبيس وحشو الأسنان ويعود هذا لقابليته للطرق والتشكيل ومقاومته للتآكل وعدم تأثره بالعوامل المحيطة، كما يستخدم في تغليف الأدوية والعلاجات الطبية للحفاظ على فعاليتها. 

الذهب اليوم

أما اليوم، يلعب الذهب دورًا جوهريًّا في الصناعات الحديثة والتكنولوجيا مثل صناعة السيارات وتوصيل أسلاكها الكهربائية، بالإضافة للصناعات الفضائية مثل تغطية سطوح الأقمار الصناعية والأجهزة الفضائية لحمايتها من أشعة الفضاء الخارجي ويستخدم في معظم الأجهزة الحديثة مهما كان نوعها بسبب قدرته الفائقة على التوصيل الكهربائي والحفاظ على فعاليته في مختلف الظروف مما يزيد من جودة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب سعر الذهب اليوم الذهب الذهب اليوم الذهب الان سعر الذهب عيار18 سعر الذهب عيار21 سعر جرام الذهب عيار18

مواد متعلقة

1598 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

أسعار الدولار بالبنك المركزي مساء اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

1600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

أسعار الدولار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

خسائر البورصة فى أسبوع، 301.8 مليار جنيه سيولة متداولة.. خبراء: السندات استحوذت على نصيب الأسد من التداولات لهذا السبب

أسعار الدولار منتصف حركة التداولات اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

8 اجتماعات خلال 2024.. رحلة قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي (إنفوجراف)

الليرة السورية تحاول التعافي مقابل الدولار، وصلت لهذا المستوى صباح اليوم
ads

الأكثر قراءة

قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن تأسيسه.. التفاصيل الكاملة للحزب السياسي الجديد

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024

9 زلازل تضرب إثيوبيا خلال 24 ساعة لأول مرة، وخبير جيولوجيا: تهدد سد النهضة

مياه القاهرة تعلن انقطاع المياه عن هذه المناطق

ما هي مضاعفات مرض نتنياهو وهل يسبب الوفاة؟

وظائف جديدة في الكويت.. تعرف على الشروط والأوراق والتخصصات المطلوبة

البلدي يتراجع 3 جنيهات، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024

الزمالك يتصدر، ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

منوعات

المزيد

طائرة تلقي الأموال على منزل العروس، باكستاني يفاجئ نجله في حفل زفافه (فيديو)

توقعات برج العقرب 2025، الحظ في انتظارك

مصرع 3 سياح أجانب وإصابة 7 أخرين في حريق بفندق بتايلاند (فيديو)

ميدفيديف يقترح على ترامب وماسك شراء كندا وبريطانيا وقناة بنما

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الإثنين؟

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الإثنين 30-12-2024

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 29-12-2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فتح دمشق وتحرير الأقصى، شهر رجب مفتاح النصر في التاريخ الإسلامي

من خواطر الشعراوي، كيف أثبت فرعون بطلان حجته أمام موسى؟ (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية