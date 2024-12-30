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محافظات

محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الطقس السيئ

شتاء الإسكندرية
شتاء الإسكندرية

 أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا.

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 وكلف الفريق أحمد خالد جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.
 

 

كما وجه محافظ الإسكندرية المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

 هذا وقد كثفت الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق التي لم تشهد حتى الآن تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بها.

 هذا بالإضافة إلى مُتابعة مناسيب بيارات المحطات لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

وكان قد شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة فى الإسكندرية على كافة مناطقها شرق ووسط وغرب المحافظة وانتشار سيارات الصرف الصحي والعاملين بها لرفع تراكمات مياه الأمطار من الميادين 

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الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية الاحوال الجوية هيئة الأرصاد الجوية شركة الصرف الصحي

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