الدوري المصري.. الجولة السابعة وش السعد على جروس وحرس الحدود.. فريق واحد يبحث عن الانتصار الأول بالمسابقة المحلية.. وعقدة زعيم الثغر مستمرة أمام مدرب الزمالك

الدوري المصري، تعد الجدولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز بمثابة وش السعد على السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك بعدما حقق الفوز الأول رفقة الأبيض بالولاية الثانية أمام الاتحاد السكندري 2-0 بعدما تعادل الزمالك في أول مبارتين رفقة جروس أمام سيراميكا كليوباترا 1-1، وطلائع الجيش 2-2.

استمرار عقدة الاتحاد السكندري أمام جروس

ونجح جروس في تحقيق الفوز الثالث علي الاتحاد السكندري في تاريخ مواجهاته أمام زعيم الثغر رفقة الأبيض بعدما حقق المدرب السويسري الفوز على الاتحاد السكندري 5-1 و3-1 في الولاية الأولي ببطولة الدوري المصري، وأخيرًا الفوز على زعيم الثغر بثنائية نظيفة.

وفاز نادي الزمالك على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في مباراة الفريقين بستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك بالهدف الأول في مرمى الاتحاد السكندري عن طريق ناصر منسي بالدقيقة 66، وسجل نبيل عماد دونجا الهدف الثاني لنادي الزمالك في شباك الاتحاد بالدقيقة 71.

حرس الحدود يحقق فوزه الأول في الدوري

وابتسمت الجولة السابعة لفريق حرس الحدود بعد تحقيق فوزه الأول في الدوري هذا الموسم بعدما تخطى نظيره طلائع الجيش بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما بستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

فريق واحد بدون فوز بالدوري المصري

ويعد فريق مودرن سبورت هو الفريق الوحيد الذي لم يتذوق أي فوز في الدوري المصري الممتاز حتى الآن قبل مباراته المرتقبة أمام الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة السابعة ببطولة الدوري، وذلك بعدما نجح حرس الحدود في تحقيق فوزه الأول بالجولة الحالية.

وتستكمل اليوم الإثنين مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري بمواجهات قوية وهي: إنبي ضد الأهلي، وزد ضد بتروجت، والجونة ضد بيراميدز، وفاركو ضد سموحة، فيما يلتقي غدًا المصري البورسعيدي مع سيراميكا كليوباترا، وتختتم الجولة يوم الأربعاء بمواجهتي مودرن سبورت ضد الإسماعيلي، وغزل المحلة ضد البنك الأهلي.

ترتيب الدوري المصري

1 الزمالك 14 نقطة

2 الأهلي 11 نقطة

3 بيراميدز 11 نقطة

4 سيراميكا كليوباترا 11 نقطة

5 المصري البورسعيدي 11 نقطة

6 زد إف سي 9 نقاط

7 الاتحاد السكندري 9 نقاط

8 بتروجيت 8 نقاط

9 غزل المحلة 8 نقاط

10 طلائع الجيش 8 نقاط

11 فاركو 7 نقاط

12 الإسماعيلي 6 نقاط

13 الجونة 6 نقاط

14 حرس الحدود 6 نقاط

15 سموحة 5 نقاط

16 إنبي 5 نقاط

17 البنك الأهلي 5 نقاط

18 مودرن سبورت 4 نقاط

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