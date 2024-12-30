قبل طرح «الست» في السينمات.. القصة الكاملة لفيلم ثومة الذي لم ير النور.. سعد الدين وهبة تردد على أم كلثوم في منزلها لكتابة مذكراتها.. وهذا سبب توقف العمل

تحدد شهر يونيو المقبل موعدا لعرض فيلم " الست " الذى يحكى السيرة الذاتية لسيدة الغناء العربى أم كلثوم وكتب له السيناريو أحمد مراد ويخرجه مروان حامد وتؤدى دور أم كلثوم فى الفيلم الفنانة منى زكى، وهو نفس الدور الذى قدمته صابرين فى مسلسل أم كلثوم.

وهناك أقوال فى تاريخ ميلاد أم كلثوم فيقال إنها من مواليد 31 ديسمبر 1898، إلا أن عائلتها نفت هذا التاريخ وأكدت من خلال نشر صورة من شهادة ميلادها وبطاقتها الشخصية أنها من مواليد 5 مايو عام 1904، وأيا كان تاريخ الميلاد فإن سيدة الغناء أم كلثوم قامة وقيمة يحتفى بها فى أى وقت لما قدمته من كنوز غنائية مازالت تتردد على الآذان ولها جمهورها الواسع.

نجوم فيلم الست

ويضم فيلم "الست" عددًا كبيرًا من النجوم ومنهم: محمد فراج فى دور أحمد رامى، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب فى دور والد أم كلثوم إبراهيم البلتاجى، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد حلمي، وعمرو سعد فى دور جمال عبد الناصر، وكريم عبدالعزيز، وأمينة خليل، ونيللي كريم.

سيدة الغناء أم كلثوم



وكما كتبت الدكتورة رتيبة الحفنى فى كتابها " أم كلثوم معجزة الغناء العربى " عن محاولة سابقة أعدها الكاتب سعد الدين وهبة عن قصة حياة أم كلثوم تقول: فى عام 1968 ولدت فكرة إنتاج فيلم " ثومة " الذى يجسد سيرة حياة أم كلثوم، واسم ثومة هو الاسم الذى كانت تطلقه والدة أم كلثوم على ابنتها اختصارا لاسم أم كلثوم، كما نظم الشاعر أحمد رامى عددا من قصائده العاطفية باسم ثومة.

توصية عبد الناصر بعمل فيلم ثومة

وتبنت المؤسسة العامة للسينما عام 1968 مشروع إنتاج فيلم عن حياة أم كلثوم بعد أن ابلغ الرئيس جمال عبد الناصر الوزير ثروت عكاشة بضرورة أن تنتج وزارة الثقافة فيلم " ثومة"، وكلفت الوزارة الكاتب سعد الدين وهبة بكتابة السيناريو والحوار، وتعاقدت مع المخرج يوسف شاهين لإخراجه على هذا الفيلم، ووافقت أم كلثوم، وبدأ يوسف التصوير لحفل أم كلثوم الشهير فى صالة مسرح أوليمبيا بباريس وحفل لها أيضا بمدينة طنطا، وقد رصد لهذا الفيلم ميزانية نصف مليون جنيه، وعكف شاهين على دراسة الارشيف السينمائى لأم كلثوم والبحث عن ممثلين للفيلم وخاصة من تؤدى دور أم كلثوم فى شبابها.

خمس شهور لكتابة سيرتها الذاتية

أمضت كوكب الشرق أم كلثوم أوقاتا طويلة مع الكاتب سعد الدين وهبة، ويقول وهبة عن تلك الايام: قضيت أكثر من خمس شهور أتردد على أم كلثوم فى فيلتها بالزمالك بعد ان قرأت كل ما كتب عنها فى الصحف والمجلات المصرية والعربية والعالمية منذ اللحظة الاولى التى بدأت فيها الغناء فى قريتها طماى الزهايرة، وبعد هذا كله كنت أجلس إليها واتركها تتكلم عن حياتها كيفما شاءت، فكانت تركز على بعض النقاط بإسهاب وتوجز فى البعض الآخر، وعندما انتهيت من كتابة ملخص سيرتها فى نهاية الجلسات قرأته لها وكانت شغوفة لكل كلمة كتبتها عنها.

وكشف سيناريو سعد الدين وهبة حكاياتها كلها التي عكست خمسين عاما من تاريخ مصر، لكن كوكب الشرق رفضت أن تبوح بأسرار قصص الحب فى حياتها وهو الجانب الشخصى المسكوت عنه فى حياتها، وقبلها رفضت نفس الشيء فى كتاب (أم كلثوم التى لا يعرفها أحد) للكاتب الصحفى محمود عوض، وعندما تدخل ثروت عكاشة قالت له: معنديش مانع بس بعد ما أموت.

الكاتب الصحفى سعد الدين وهبة

ومن المفارقات اللطيفة فى هذه القصة أن سعد الدين وهبة عندما ذهب إلى أم كلثوم لتسجيل رواياتها عن قصة حياتها وبداياتها سألته بلهجة حادة: عاوزنى أكلم الحديدة دى؟ فوضع وهبة التسجيل ولم يستخدمه، وأخرج أوراقا وقلما ليكتب فقالت: ومش حتكتب كمان، يقول سعد الدين وهبة: وضعت الورق والقلم ونظرت إليها متسائلا فردت قائلة: أنا أحكى لك، أبص فى عينك كده وأحكى، وأنت تحفظ، وبعد ما تروح تكتب اللى انت فاكره واللى تنساه تيجى المرة الجاية وتسألنى عنه، وتوالت الجلسات، لكن جاءت وفاة الرئيس عبد الناصر فألغت حفلاتها وعادت ترتدى السواد، وقضت أشهر حزينة توقف العمل فيها فى مشروع الفيلم، وعندما استعادت نفسها كان الحماس قد فتر، وبعد سنوات توقفت الدولة عن الإنتاج فوضعت فى بيتى الأوراق التى سبق ووافقت عليها، ولم يتحمس أحد لإنتاج الفيلم.

يوسف شاهين سبب توقف فيلم ثومة

لم يتم اخراج فيلم " ثومة " عن حياة أم كلثوم إلى يومنا هذا، ويعلل الكاتب سعد الدين وهبة سبب توقف العمل فى الفيلم بقوله: ان المخرج يوسف شاهين هو السبب، فقد كان مصرا على أن يشترك معى فى كتابة السيناريو، ورفضت طلبه، وحدث فى نفس الفترة ان توقف القطاع العام عن الإنتاج للسينما، وآل الإنتاج إلى يوسف شاهين، لكنه اختلف مع ورثة أم كلثوم بعد رحيلها فتوقف المشروع كله.

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