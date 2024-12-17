بيع تذاكر حفل أم كلثوم بتقنية "الهولوجرام" في السوق السوداء بالمغرب

يترقب الجمهور حضور حفل غنائي جديد لكوكب الشرق أم كلثوم بتقنية “الهولوجرام”، خلال الأيام القليلة المُقبلة، والمقرر أن تحتضنها العاصمة الدار البيضاء، بعد نجاح حفل سابق بالتقنية نفسها.

حفل غنائي جديد لكوكب الشرق أم كلثوم بتقنية “الهولوجرام”

وأبرزت صحف محلية مغربية أن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء تذاكر حفل "الهولوجرام" من مختلف الشرائح العُمرية، وأكدت التقارير الإعلامية المغربية على أنه قد نفدت جميع تذاكر الحفل قبل الموعد المُرتقب؛ ما أدى إلى تداول وبيع تذاكر الحفل عبر السوق السوداء.

واعتبرت آراء إعلامية مغربية أن المشهد الذي يحدث في المغرب حول حفل كوكب الشرق، يعكس شعبيتها وتاريخها الفني الطويل الممتد عبر أجيال وسنوات طويلة.

بينما رأت أصوات أخرى مُعارضة أن بيع التذاكر بالسوق السوداء ما هو إلا هفوة بحق الجهة المُنظمة للحفل التي أعطت المجال ببيع ونفاذ جميع تذاكر الحفل قبل الموعد المُرتقب، دون تقنين إجراءات الحصول على تذاكر الحفل من قبل المسؤولين.

وبحسب الصحف المحلية، فإن أسعار تذاكر حفل أم كلثوم المُرتقب بتقنية "الهولوجرام" بلغت قيمة تذكرته 500 درهم مغربي، بينما وصلت سعر التذكرة في السوق السوداء إلى 1000 درهم، وهو ما يراه إعلاميون مغربيون إستغلالًا لقيمة الحدث الفريد من نوعه، الذي يتم تقديمه للمرة الثانية بالمغرب بتقنية "الهولوجرام" بعد نجاح الحفل الأول، الذي أُقيم في يونيو الماضي.

يُشار إلى أن أولى حفلات كوكب الشرق أم كلثوم بتقنية "الهولوجرام" بالمغرب كانت خلال النسخة الأخيرة من مهرجان "موازين" على مسرح محمد الخامس بالرباط، في يونيو الماضي.

مدى اهتمام الشرائح والفئات العُمرية بأغنيات وفن السيدة أم كلثوم،

ورأى موسيقيون مغربيون أنها خطوة فريدة عكست مدى اهتمام الشرائح والفئات العُمرية بأغنيات وفن السيدة أم كلثوم، وهو ما دفع المسؤولين للقيام بتكرار الأمر مجددًا بعد نجاحه الساحق للمرة الأولى قبل نحو 6 أشهر.

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