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رياضة

محاضرة أخيرة للاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب موقعة إنبي

فريق الاهلي
فريق الاهلي

 يعقد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين قبل التحرك إلى ملعب المقاولون استعدادا لمواجهة إنبي الليلة.

يفتقد الأهلي اليوم العديد من عناصره المهمة فى مباراة إنبي المرتقبة مساء اليوم على ملعب المقاولون.

 

غيابات الأهلي اليوم أمام إنبي

 استبعد كولر كل من: محمد الشناوي، عمر كمال، خالد عبد الفتاح، يوسف أيمن، كهربا، رضا سليم، كريم فؤاد، طاهر محمد، محمد هاني، محمد عبد الله. 

يخوض لاعبو الاهلي مران خفيف داخل فندق الاقامة صباح اليوم استعدادا لمواجهة انبي المرتقبة اليوم فى الدوري الممتاز.

 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي، مساء اليوم الإثنين في المباراة المقرر أن يجمع بين الفريقين على إستاد المقاولون العرب وذلك ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة إنبي اليوم الاثنين في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة إنبي 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير 

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وأشرف داري واكرم توفيق

الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وامام عاشور 

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي 
 

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز 

تنطلق مباراة الاهلي وانبي فى الخامسة مساء اليوم الإثنين على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز 

تنقل مباراة الأهلي وإنبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.
ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز 

ويحتل فريق النادي الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة وبفارق 3 ثلاث نقاط عن نادي الزمالك المتصدر لترتيب البطولة برصيد 14 نقطة، ولكن لدي المارد الأحمر مباراة مؤجلة.

بينما يتواجد فريق إنبي في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 5 نقاط. 

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