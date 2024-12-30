مصرع 3 سياح أجانب وإصابة 7 أخرين في حريق بفندق بتايلاند (فيديو)

اندلع حريق في فندق بمنطقة خاو سان رود السياحية في بانكوك، عاصمة تايلاند، مما أسفر عن وفاة ثلاثة أجانب وإصابة عدد من الأشخاص الآخرين، وفقًا لما أعلنته الشرطة التايلاندية.

وقال الكولونيل بالشرطة سانونج سينجماني لوكالة "أسوشيتد برس" إن جميع الضحايا من السائحين الأجانب. وتم العثور على أحدهم متوفى في موقع الحريق، بينما توفي الاثنان الآخران بعد نقلهما إلى المستشفى.

At least three tourists killed, seven injured in hotel fire near Khao San Road in Bangkok, Thailand. Four tourists among the injured. (Corrects earlier post)pic.twitter.com/QL63GX5RNH December 30, 2024

وبحسب الشرطة فقد اندلع الحريق مساء أمس الأحد في الطابق الخامس من فندق إمبر المكون من ستة طوابق.

وتمت السيطرة على الحريق في النهاية، في حين لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب اندلاعه.

وكان هناك 75 شخصًا يقيمون في الفندق وقت الحادث. وأصيب سبعة أشخاص، من بينهم مواطنان تايلانديان وخمسة أجانب.

وتعتبر "خاو سان رود" وجهة شهيرة للرحالة المتجولين والسائحين، وتشتهر أيضًا بحياتها الليلية النابضة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.