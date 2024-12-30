فاركو يستدرج سموحة في لقاء الجريحين بالدوري المصري

الدوري المصري، يستضيف فاركو نظيره سموحة، في الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز بستاد حرس الحدود بالمكس.

ويبحث الفريقان عن العودة للانتصارات بعد السقوط في فخ الهزيمة بالجولة الماضية بعدما تعرض فاركو للخسارة أمام بيراميدزبثلاثية نظيفة، كما تلقي سموحة هزيمة كبيرة أمام غزل المحلة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

موقف فاركو وسموحة في الدوري

وحصد نادي فاركو 7 نقاط خلال مشوار الدوري، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في واحدة، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فاركو 7 أهداف واستقبلت شباكه 10 أخرى فيما حصد سموحة 5 نقاط فقط بعدما خاض 5 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في اثنتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو سموحة 5 أهداف واستقبلت شباكه 7 أخرى.

وأعلن أحمد سامي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة، قائمة فريقه لمواجهة فاركو ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

قائمة فريق سموحة أمام فاركو

- حراس المرمى: الهاني سليمان، حسين تيمور.

- خط الدفاع: مصطفى ميدو، عبدالله يستنجي، عبدالرحمن عامر، هشام حافظ، شريف رضا، أحمد خالد.

- خط الوسط: محمد كناريا، صامويل أمادي، دكوا دودو، محمد رجب، محمد مكرونة، إسلام جابر، جونيور أجاي، محمد زيكا.

- خط الهجوم: مصطفى البدري، حسام حسن، عبد الكبير الوادي، محمود صابر.

ويغيب عن قائمة الفريق:

محمد أشرف، إسلام عطية، محمد سالم، محمد ربيعه، بركات حجاج، أبو بكر ليادي، أدهم أحمد، أشرف مجدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.