إخماد حريق شقة بالعجوزة والمعمل الجنائي يفحص

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق وقع داخل شقة سكنية بأرض اللواء بدائرة قسم شرطة العجوزة، بدون إصابات.

ويواصل المعمل الجنائي فحص اثار الحريق للوقوف علي أسبابها عقب انتهاء المطافى من عمليات التبريد.

تلقي مأمور قسم شرطة العجوزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بشارع عبد الرحمن عبد المحسن، تم علي الفور بسيارات إطفاء دفع بها اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة للسيطرة على الحريق وتقليل حجم الخسائر، وتبين بالفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع لعقار مكون من 10 أدوار وتمام الإخماد.

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