الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

السبيط يرتفع 40 جنيهًا، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

اسعار السمك اليوم،فيتو
اسعار السمك اليوم،فيتو

أسعار السمك اليوم، سجلت  أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، في سوق العبور للجملة. 

 

<span style=
اسعار السمك اليوم

 

أسعار السمك والجمبري اليوم

 «فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2024، في السطور التالية:  

 

<span style=
اسعار السمك اليوم

 

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 69 إلى 75 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 64 إلى 68 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.

 

<span style=
سعر السمك اليوم

 

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 75 إلى 85 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 75 إلى 105 جنيهات للكيلو.

 

<span style=
سعر الاسماك اليوم

 

سعر السمك اليوم 

  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 75 إلى 105 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 190 إلى 330 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 190 إلى 330 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

 

<span style=
سعر الاسماك اليوم

 

أسعار كيلو السمك اليوم 

  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 160 إلى 260 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.

 

<span style=
سعر السمك اليوم

 

  1. تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 300 جنيه.
  2. تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 245 جنيهًا.
  4. تراوح سعر الجمبري من 175 جنيهًا إلى 680 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  5. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 175 جنيهًا حسب الحجم.

 

<span style=
سعر السمك اليوم

 

أسعار السمك اليوم 

  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازاليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك باغة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.

 

<span style=
اسعار السمك اليوم

 

سعر السمك والجمبري في سوق العبور 

  1. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
  5. تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار السمك أسعار الأسماك سعر الأسماك سعر السمك سعر الجمبري سعر البلطى سعر البوري سعر الماكريل سعر كيلو السمك سعر كيلو الاسماك اسعار البلطى اسعار البورى موقع فيتو فيتو اسعار الاسماك اليوم اسعار السمك اليوم سعر السمك اليوم سوق العبور اسعار الكابوريا
ads

الأكثر قراءة

البلدي يتراجع 3 جنيهات، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024

السبيط يرتفع 40 جنيهًا، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

الكيلو يبدأ من 80 جنيهًا، أسعار اللب والتسالي في المحال التجارية

درجات الحرارة اليوم الإثنين 30 -12- 2024 في مصر

ضبط 421 تاجر مخدرات و28 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

أخبار مصر: السيسي ينعي جيمي كارتر، تفاصيل حجز أراضي الإسكان المتوسط، انفجار غازي داخل أكاديمية الشرطة، موعد ومكان تشييع جثمان أحمد عدوية

موعد مباراة الأهلي وإنبي والقناة الناقلة

علاء مبارك ينعى نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية

منوعات

المزيد

ميدفيديف يقترح على ترامب وماسك شراء كندا وبريطانيا وقناة بنما

مخترع الذكاء الاصطناعي يحذر من قضاء AI على البشر خلال العقد المقبل

تنبؤات مخيفة لعام 2025، أبرز توقعات العرافة بابا فانجا فى نسختها المطورة

الصحافة الفرنسية تعيش حالة حداد حزنا على رحيل الكاتب العملاق أوليفييه تود

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الإثنين 30-12-2024

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 29-12-2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد 29/12/2024

المزيد

انفوجراف

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، كيف أثبت فرعون بطلان حجته أمام موسى؟ (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 30 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية