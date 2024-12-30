الكيلو يصل لـ 2200 جنيه، أسعار الفواكه المجففة والحلوى مع احتفالات الكريسماس

أسعار الفواكه المجففة والحلوى في المحال التجارية، سجلت أسعار الفواكه المجففة والحلوى في المحال التجارية تباينًا ملحوظًا، بالتزامن مع موسم احتفالات عيد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

أسعار الفاكهة المجففة

زيادة الإقبال على شراء الفواكه المجففة والحلوى واللب

ويزيد الإقبال على شراء الفواكه المجففة والحلوى واللب والتسالي خلال يوم رأس السنة الميلادية، حيث يفضل بعض المواطنين قضاء ليلة رأس السنة في المنزل، وتناول التسالي والمكسرات والفواكه المجففة.

سعر الفواكه المجففة

سعر الفواكه المجففة والتسالي والحلوى في المحال التجارية

وقدمت بعض المحال التجارية تخفيضات تصل لـ 30% على أسعار الفواكه المجففة والحلوى بالتزامن مع عيد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، وجاءت أسعارها بعد التخفيضات كالتالي:

اسعارالفواكه المجففة

سعر الحلوى والتسالي في المحال التجارية

بلغ سعر كاندي أسباني جيلي بأشكال وأطعمة الفواكه نحو 700 جنيه للكيلو. بلغ سعر كيلو حلوي الربسوس الأسبانية علي شكل دوائر سوداء اللون نحو 780 جنيهًا. تراوح سعر كيلو مارشميلو أسباني فاخر مشكل وأطعمة مختلفة من 680 إلى 750 جنيهًا. بلغ سعر كيلو ذرة أسباني محمصة بالملح جامبو نحو 380 جنيهًا. تراوح سعر كيلو مقرمشات ماليزي متبلة من 400 إلى 620 جنيهًا.

أسعار الفواكه المجففة

أسعار الفاكهة المجففة في المحال التجارية

بلغ سعر كيلو قراصيا أرجنتيني مخلية (جامبو) نحو 770 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو تين تركي فاخر جامبو نحو 880 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو زبيب إيراني فاخر نحو 340 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو جوز الهند أندونيسي نحو 300 جنيه.

تراوح سعر كيلو زبيب أسود فاخر من 320 جنيهًا إلى 395 جنيهًا.

أسعار الفواكه المجففة

سعر الفاكهة المجففة

تراوح سعر كيلو فواكه مجففة مشكل قطع من 375 إلى 425 جنيهًا. تراوح سعر كيلو فواكه مجففة مشكل شرائح بالسكر من 1125 إلى 1350 جنيهًا. تراوح سعر كيلو فواكه مجففة مشكل شرائح بدون سكر من 1050 جنيهًا إلى 1285 جنيهًا. تراوح سعر كيلو شرائح أناناس مجفف بالسكر من 1830 إلى 2200 جنيه. تراوح سعر كيلو توت بري مجفف من 970 إلى 1140 جنيهًا. تراوح سعر كيلو شرائح مانجو مجففة بالسكر من 980 إلى 1220 جنيهًا.

أسعار الفواكه

سعر الفواكه المجففة

تراوح سعر كيلو شرائح كيوي مجفف بالسكر من 870 إلى 990 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو شرائح باباظ بالسكر من 975 إلى 1200 جنيه.

تراوح سعر كيلو شرائح تفاح مجفف بدون سكر من 1670 إلى 2040 جنيهًا.

أسعارالفواكة المجففة

اسعار الفواكه المجففة

تراوح سعر كيلو شرائح كنتالوب مجفف بدون سكر من 970 إلى 1180 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو شرائح موز مجفف بدون سكر من 770 إلى 980 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو شرائح برتقال مجفف بدون سكر من 780 إلى 940 جنيهًا.

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