فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. فاطمة الزهراء "سيدة نساء العالمين"

قال الله تعالى: "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا". [الفتح: 29].



وقال أيضا: "وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ". [الحشر: 9].

وقال: "وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ". [التوبة: 100].



فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أوَّل وأفضلُ مَن دَخَل فيه من هذه الأمة، ولهم منه أوفرُ حظٍّ، وأكملُ نصيب.



وقال الله سبحانه وتعالى: "إنما يريد الله ليُذهبَ عنكم الرجسَ أهلَ البيت".. وقال أبو بكر، رضي الله عنه: "ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته".

في هذه الحلقات نستعرض فضائل ومناقب الصحابة وآل البيت، رضي الله عنهم.

فاطمة الزهراء .. سيدة نساء العالمين

سيدة نساء العالمين، بنت سيد المرسلين، وخاتم النبيين، سيدنا رسول الله، القرشية الهاشمية، صلى الله على أبيها وآله وسلم، ورضي عنها.. أصغر بنات النبي، صلى الله عليه وسلم، وأحبَّهنَّ إليه.

من ألقابها "أم أبيها"، و"الزهراء"، وهي أم الحسنين، السبطين الكريمين.

وعن مولدها، قال العباس، عم رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم: ولدت فاطمة والكعبة تُبنى، والنبي، صلى الله عليه وسلم، ابن خمس وثلاثين سنة.

تزوَّجها ابن عم الرسول، صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب، كرَّم الله وجهه، في السنة الثانية بعد وقعة بدر في ذي القعدة أو قبله، وعمرها وقتها ثماني عشرة سنة.

ودخل بها بعد وقعة أُحد، (أي كان عمرها عشرين عاما) فولدت له الحسن والحسين ومحسنًا وأم كلثوم وزينب.

زواجها من علي بن أبي طالب

تفاصيل زواج السيدة فاطمة، رضي الله عنها، من الإمام علي بن أبي طالب، كرَّم الله وجهه، يرويها الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل سمع عليًّا، رضي الله عنه، يقول: أَرَدْتُ أَنْ أَخْطُبَ إِلَى رَسُولِ الله، صلى الله عليه وسلم، ابْنَتَهُ، فَقُلْتُ: مَا لِي مِنْ شَيْءٍ فَكَيْفَ؟ ثُمَّ ذَكَرْتُ صِلَتَهُ وَعَائِدَتَهُ، فَخَطَبْتُهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: "هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ؟"، قُلْتُ: لَا، قَالَ: "فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ (هي التي تحطم السيوف) الَّتِي أَعْطَيْتُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟"، قَالَ: هِيَ عِنْدِي، قَالَ: "فَأَعْطِنِيهَا"، قَالَ: فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهُ.

أيضا، روى الطبراني في معجمه الكبير من حديث بريدة، رضي الله عنه، أن عليًّا، رضي الله عنه، لما خطب فاطمة، رضي الله عنها، قال له النبيُّ، صلى الله عليه وسلم، ليلة العرس: "لَا تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَلْقَانِي"، فَدَعَا رَسُولُ الله، صلى الله عليه وسلم، بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: "اللهُمَّ بَارِكْ فِيهِمَا، وَبَارِكْ لَهُمَا فِي بِنَائِهِمَا".

حب النبي لها

وكان النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، يحبها ويكرمها، ويسير إليها، ومناقبها غزيرة، وكانت صابرة ديِّنة خيِّرة، حيية قانعة شاكرة لله، وكان النبي، صلى الله عليه وسلم، يغضب لغضبها، فهي بضعة منه.

ومما يؤكد حب أبيها لها، ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث المسور بن مخرمة، رضي الله عنه، قال: إن عليًّا خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقالت: يزعم قومُك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا عليٌّ ناكح ابنةَ أبي جهل، فقام رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فسمعته حين تشهد يقول: "أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا العَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ، فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي، وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا".

وفي رواية أخرى: "وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا"، فترك عليٌّ الخطبة رعايةً لها، فما تزوج عليها ولا تسرَّى، فلما توفيت تزوَّج وتسرَّى.

متاعب الحياة

واجهت السيدة فاطمة، رضي الله عنها، الكثير من المشاق والمتاعب في حياتها، بسبب الضيق المادي، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث علي، رضي الله عنه: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لما زوَّجه فاطمة بعث معه بخميلة ووسادة من أدمٍ حشوها ليف، ورحيين وسقاء وجرتين، فقال عليٌّ لفاطمة ذات يوم: والله لقد سنوت حتى قد اشتكيت صدري، قال: وقد جاء الله أباك بسبيْ (أسرى)، فاذهبي فاستخدميه (اطلبي منه خادما)، فقالت: وأنا والله قد طحنتُ حتى مجلت يداي (تقرَّحت من العمل).

فأتت النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: ما جاء بك أي بُنية؟ قالت: جئت لأسلم عليك، واستحيت أن تسأله ورجعت، فقال: ما فعلت؟ قالت: استحييتُ أن أسأله.

(فقرر الإمام علي أن يفاتحه بنفسه) فأتيناه جميعًا، فقال عليٌّ: يا رسول الله، والله لقد سنوت حتى اشتكيتُ صدري، (شحع ذلك الابنة) وقالت فاطمة: قد طحنتُ حتى مجلت يداي، وقد جاءك الله بسبي وسعةٍ فأخدمنا، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "وَاللهِ لَا أُعْطِيكُمَا وَأَدَعُ أَهْلَ الصُّفةِ تَطْوَى بُطُونُهُمْ لَا أَجِدُ مَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنِّي أَبِيعُهُمْ وَأُنْفِقُ عَلَيْهِمْ أَثْمَانَهُمْ"، فرجَعَا.

فأتاهما النبي، صلى الله عليه وسلم، وقد دخلا في قطيفتهما، إذا غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهما، وإذا غطَّيَا أقدامهما تكشفت رؤوسهما، فثارا (قاما بسرعة)، فقال: "عَلَى مَكَانِكُمَا"، ثم قال: "أَلَا أُخْبِرُكُمَا بِخَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَانِي؟".



قَالَا: بَلَى، فَقَالَ: "كَلِمَاتٌ عَلِّمَنِيهِن جِبْرِيلُ، عَلَيْهِ السَّلَام، فَقَالَ: تُسَبِّحَانِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدَانِ عَشْرًا، وَتُكَبرَانِ عَشْرًا، وَإِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ".

أشبه الناس برسول الله

يقول المحدثون إن فاطمة كانت أشبه الناس بأبيها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في هديه وسمته، فروى أبو داود في سننه من حديث أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، أنها قالت: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا.

وَقَالَ الْحَسَنُ: كَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، صلى الله عليه وسلم، قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَبَّلَهَا، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ، فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا.

أهل البيت

ويروي مسلم في صحيحه، عن واقعة تحديد من هم أهل البيت، من حديث عائشة، رضي الله عنها، قالت: خَرَجَ النبي، صلى الله عليه وسلم، غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ (كساء منقوش عليه صور رحال الإبل) مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا". (الأحزاب: 33).

وفي رواية لمسلم: ولَمَّا نزلت هذه الآية: "إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا"، دعا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عليًّا وفاطمة وحسنًا وحسينًا، فقال: "اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهلِي".

سيدة نساء العالمين

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس، رضي الله عنه، قال: خط رسول الله، صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط، قال: "تَدْرُونَ مَا هَذَا؟"، فقالوا: الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ: خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، وَآسِيَةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ، وَمَرْيَمُ بْنَتُ عِمْرَانَ".

سر رسول الله

أدلى الرسول، صلى الله عليه وسلم، لابنته الزهراء، عليها سلام الله، بسرٍّ، حين قَالَ لها، صلى الله عليه وسلم، فِي مَرَضِهِ: "إِني مَقْبُوْضٌ فِي مَرَضِي هَذَا"، فَبَكَتْ، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا أَولُ أَهْلِهِ لُحُوْقًا بِهِ، وَأَنَّهَا سَيِّدَةُ نِسَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ، فَضَحِكَتْ، وَكَتَمَتْ ذَلِكَ.

روى مسلمٌ في صحيحه من حديث عائشة، رضي الله عنها، قالت: اجتمع نساءُ النبي، صلى الله عليه وسلم، فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال: "مَرْحَبًا بِابْنَتِي"، فَأَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهَا حَدِيثًا، فَبَكَتْ فَاطِمَةُ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّهَا فَضَحِكَتْ أَيْضًا، فقلت لها: ما يبكيك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما رأيت كاليوم فرحًا أقرب من حزن، فقلت لها حين بكت: أخصَّك رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بحديثه دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قُبض سألتها، فقالت: إنه كان حدثني: "أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، وَإِنَّهُ عَارَضَهُ بِهِ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أُرَانِي إِلَّا قَدْ حَضَرَ أَجَلِي، وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِي لُحُوقًا بِي، وَنِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ"، فَبَكَيْتُ لِذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَّنِي، فَقَالَ: "أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّة؟ِ"، فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ.



وفي سنن الترمذي من حديث حذيفة، رضي الله عنه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "إِن هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلْ الْأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ، وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ".

توفيت سيدة نساء العالمين، بعد انتقال المصطفى الهادي بنحو ستة أشهر، حيث قالت عائشة، رضي الله عنها: "عاشت فاطمة بعد النبي، صلى الله عليه وسلم، ستة أشهر، ودُفنت ليلًا".

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