في ذكرى وفاتها، 10 أحاديث في مناقب السيدة فاطمة ابنة رسول الله

تحل اليوم الإثنين، ذكرى رحيل سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء ابنة خير بني آدم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذه المناسبة نستعرض 10 أحاديث في مناقب السيدة فاطمة ابنة رسول الله.

فاطمة الزهراء

فاطمة الزهراء -رضي الله عنها- هي ابنة النبيّ محمد -عليه الصّلاة والسّلام- الصّغرى، ولدت قبل البعثة النبويّة بخمس سنواتٍ، وكانت تُكنّى بالزهراء وبأمّ أبيها، وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنجبت منه الحسن، والحسين، ومحسن، وأمّ كلثوم، وزينب رضي الله عنهم، وقد توفّاها الله تعالى بعد وفاة النبيّ -عليه الصّلاة والسلام- بستّة أشهرٍ، وكانت -رضي الله عنها- ذات فضلٍ وعلمٍ.

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10 أحاديث في مناقب السيدة فاطمة ابنة رسول الله

عدد الأحاديث التي روتها السيدة فاطمة الزهراء

روت فاطمة -رضي الله عنها- ثمانية عشر حديثًا عن النبيّ عليه الصّلاة والسّلام، حديثٌ واحدٌ منها متّفقٌ عليه عند الإمامين البخاري ومسلم، ووردت الأحاديث الأخرى التي روتها في مصنفاتٍ حديثيّةٍ أخرى، كما روى عنها ابنها الحسين رضي الله عنه، وروت عنها عائشة، وأم سلمة، وأنس بن مالك -رضي الله عنهم- وغيرهم.

بعض الأحاديث المروية عن السيدة فاطمة الزهراء

وفيما يلي أحاديثٌ مرويّةٌ عن فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنها:

1- ما روته عائشة أم المؤمنين عن فاطمة -رضي الله عنهما- أنّها: "أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي كَأنَّ مِشْيَتَهَا مَشْيُ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَرْحَبًا بابْنَتي، ثُمَّ أجْلَسَهَا عن يَمِينِهِ، أوْ عن شِمَالِهِ، ثُمَّ أسَرَّ إلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ، فَقُلتُ لَهَا: لِمَ تَبْكِينَ؟ ثُمَّ أسَرَّ إلَيْهَا حَدِيثًا فَضَحِكَتْ، فَقُلتُ: ما رَأَيْتُ كَاليَومِ فَرَحًا أقْرَبَ مِن حُزْنٍ، فَسَأَلْتُهَا عَمَّا قالَ، فَقالَتْ: ما كُنْتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حتَّى قُبِضَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَسَأَلْتُهَا، فَقالَتْ: أسَرَّ إلَيَّ: إنَّ جِبْرِيلَ كانَ يُعَارِضُنِي القُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً، وإنَّه عَارَضَنِي العَامَ مَرَّتَيْنِ، ولَا أُرَاهُ إلَّا حَضَرَ أجَلِي، وإنَّكِ أوَّلُ أهْلِ بَيْتي لَحَاقًا بي، فَبَكَيْتُ، فَقالَ: أَمَا تَرْضَيْنَ أنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أهْلِ الجَنَّةِ -أوْ نِسَاءِ المُؤْمِنِينَ؟ فَضَحِكْتُ لذلكَ".

2- ما رواه علي بن أبي طالب عن فاطمة -رضي الله عنهما- أنّها: "أتَتِ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَقالَ: ألَا أُخْبِرُكِ ما هو خَيْرٌ لَكِ منه؟ تُسَبِّحِينَ اللَّهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلَاثًا وثَلَاثِينَ، وتَحْمَدِينَ اللَّهَ ثَلَاثًا وثَلَاثِينَ، وتُكَبِّرِينَ اللَّهَ أرْبَعًا وثَلَاثِينَ ثُمَّ قالَ سُفْيَانُ: إحْدَاهُنَّ أرْبَعٌ وثَلَاثُونَ، فَما تَرَكْتُهَا بَعْدُ، قيلَ: ولَا لَيْلَةَ صِفِّينَ؟ قالَ: ولَا لَيْلَةَ صِفِّينَ".

3- ما رواه المسور بن مخرمة عن فاطمة -رضي الله عنهما- حينما سمعت بخطبة علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- لابنة أبي جهل، وذلك في روايةٍ: "أنَّ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بنْتَ أَبِي جَهْلٍ، وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَلَمَّا سَمِعَتْ بذلكَ فَاطِمَةُ أَتَتِ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَتْ له: إنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أنَّكَ لا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهذا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ. قالَ المِسْوَرُ: فَقَامَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ، ثُمَّ قالَ: أَمَّا بَعْدُ، فإنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا العَاصِ بنَ الرَّبِيعِ، فَحدَّثَني، فَصَدَقَنِي وإنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ مُضْغَةٌ مِنِّي، وإنَّما أَكْرَهُ أَنْ يَفْتِنُوهَا، وإنَّهَا، وَاللَّهِ لا تَجْتَمِعُ بنْتُ رَسُولِ اللهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا قالَ: فَتَرَكَ عَلِيٌّ الخِطْبَةَ".

4- ما روته -رضي الله عنها- أنّا قالت عن النبيّ -عليه الصّلاة والسّلام- أنّه: "كانَ إذا دخلَ المسجدَ صلّى على محمدٍ وسلّمَ"، وقد ضعّف هذا الحديث عدد من العلماء إلّا أنّ الألباني تراجع عن تضعيفه وصححه في صحيح الترمذي.

10 أحاديث في مناقب السيدة فاطمة ابنة رسول الله

10 أحاديث في مناقب السيدة فاطمة ابنة رسول الله

إليك بعضًا من ما قاله المصطفى صلى الله عليه وآله في ابنته فاطمة الزهراء:

١ ـ « فاطمة بضعة منّي فمن أغضبها أغضبني ». رواه البخاري في صحيحه باب مناقب قرابة الرسول .



٢ ـ « إنما فاطمة بضعة منّي يؤذيني ما آذاها ». رواه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة. وفي رواية « فاطمة بضعة منّي يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها ».

٣ ـ قال الرسول صلّى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم لفاطمة : « إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك » رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب مناقب الصحابة.



٤ ـ جاء في صحيح البخاري كتاب بدء الخليقة في باب علامات النبوة بسند عن عائشة قالت: أقبلت فاطمة تمشي ما تخرم مشيتها مشية النبي صلّى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم فقال النبي صلّى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم: مرحبا بابنتي ثمّ أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثمّ أسر إليها حديثًا فبكت فقلت لها لم تبكين ؟!

ثمّ أسر إليها حديثًا فضحكت فقلت ما رأيت كاليوم فرحًا أقرب من حزن فسألتها عمّا قال، فقالت: ما كنت لأفشي سرّ رسول الله صلّى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم حتّى قبض النبي صلّى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم فسألتها فقالت: أسر إليّ أنّ جبرائيل كان يعارضني بالقرآن كلّ سنة مرّة وأنّه عارضني العام مرّتين ولا أراه إلّا حضر أجلي وإنّك أوّل أهل بيتي لحاقًا بي فبكيت فقال: أما ترضي أن تكوني سيّدة نساء أهل الجنّة فضحكت لذلك .



5- وأورد الترمذي في سننه كتاب المناقب عن حذيفة قال: أتيت النبي صلّى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم فصلّيت معه المغرب فصلّى حتّى صلّى العشاء ثمّ انفتل فتبعته فسمع صوتي فقال: من هذا حذيفة ؟ قلت: نعم قال: ما حاجتك غفر الله لك ولأمّك ؟ ثمّ قال: إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربّه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة وأنّ الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة



وجاء في المستدرك بسنده عن عائشة قالت لفاطمة: ألا أبشرك ؟ إنّي سمعت رسول الله صلّى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم يقول: سيّدات نساء أهل الجنّة أربع مريم بنت عمران، وفاطمة بنت محمّد، وخديجة بنت خويلد، وآسيا بنت مزاحم.





6 ـ عن عائشة أنّها كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النبي صلّى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم قالت: ما رأيت أحدًا كان أصدق لهجة منها إلّا أن يكون الذي ولدها .



7 ـ في صحيح الترمذي عن عائشة أمّ المؤمنين قالت: ما رأيت أحدًا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلّى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم.. قالت: وكانت إذا دخلت على النبي قام إليها وقبّلها وأجلسها في مجلسه وكان النبي صلّى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبّلته وأجلسته في مجلسها الحديث.



8 ـ جاء في مسند أحمد بن حنبل كان رسول الله صلّى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم إذا سافر جعل آخر عهده فاطمة وأوّل من يدخل عليه إذا قدم فاطمة





9 ـ قال رسول الله صلّى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم لعلي وفاطمة والحسنين: أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم رواه أحمد بن حنبل في مسنده والحاكم في المستدرك وابن الأثير في أسد الغابة



10 ـ في الصواعق المحرقة لابن حجر أنّ النبي صلّى‌ الله‌ عليه‌ وآله‌ وسلّم قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: يا أهل الجمع نكسوا رؤوسكم وغضّوا أبصاركم حتّى تمرّ فاطمة بنت محمّد على الصراط فتمر مع سبعين ألف جارية من الحور العين كمر البرق ذكره الحاكم في المستدرك