جامعة عين شمس تشارك في مسابقة لـ "الأنشطة الطلابية"

تعتزم جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين الاشتراك في مسابقة "أفضل جامعة للأنشطة الطلابية" للعام الجامعي 2024/2025.

جامعة عين شمس تشارك في مسابقة "أفضل جامعة للأنشطة الطلابية" للعام 2024/2025

وتهدف هذه المسابقة إلى تعزيز دور الأنشطة الطلابية في بناء شخصيات الطلاب الجامعيين، ودعم تطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، مما يسهم في تعميق روح الولاء والانتماء لدى الشباب الجامعي. كما تهدف إلى خلق جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة الفعالة في مجتمعه.

هذا وقامت جامعة عين شمس بتشكيل لجنه لإعداد الملف الخاص بالمسابقة بما يليق بإسم وتاريخ جامعة عين شمس علما بأن مسابقة أفضل جامعة للأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية تشمل ثلاثة عشر معيارا، والتي من خلالها تستطيع الوزارة تحديد المراكز الأولى للجامعات المتميزة في الأنشطة الطلابية على أن تقدم كل جامعة تلك المعايير مدعومة بالمواد التوثيقية.

جدير بالذكر أن جامعة عين شمس هي الجامعة الوحيدة التي فازت بجائزة أفضل جامعة على مستوى الجامعات المصرية في الأنشطة الطلابية منذ اطلاقها في عام ٢٠١٩.

ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية نحو إطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان وتحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.