الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ورشة تدريبية حول إعداد وتنفيذ موازنة "البرامج والأداء" بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
ads

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء، بالوزارة وذلك قبيل انعقاد الورشة التدريبية التى تنظمها وزارة المالية بالتعاون مع جامعة عين شمس حول إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء في الجامعة.

جامعة عين شمس تنظم ورشة تدريبية حول إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء فى الجامعات

وذلك بحضور وائل فتحي عفيفي، المدير التنفيذي لوحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية والدكتور محمد حسن عبد المجيد أستاذ المحاسبة وإدارة التكاليف بكلية التجارة.

تعقد  الورشة  تحت إشراف اللواء أحمد لاشين أمين عام الجامعة، وبحضور مديرى عموم الإدارات المعنية بالإدارة العامة والسادة مندوبى وزارة المالية بالكليات ومسئولى تنفيذ موازنة البرامج والأداء بالكليات ذات الوحدات الحسابية والمستشفيات.

وتهدف الورشة إلى تطوير مهارات العاملين في الجامعة وتعزيز قدراتهم في إعداد وتنفيذ الموازنات وفق أحدث الأساليب المالية، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحسين الأداء في القطاع الجامعي والحصول على خريج متميز وفقا لأحدث المعايير العلمية

واستهدفت الورشة خطة عمل موازنة البرامج والأداء لقسم التعليم - جامعة عين شمس) للعام المالى ٢٠٢٥ /٢٠٢٤ ؛ حيث تم شرح تقسيم موازنة البرامج والأداء لقسم التعليم بالجامعة الى أربعة برامج رئيسية وهي:-
برنامج الإتاحة، برنامج الجودة والذي يشمل تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وبرنامج التنافسية لتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، واخيرا برنامج البحث العلمي.

إلى جانب مجموعة من البرامج الفرعية والأنشطة التي تخدم الهدف من البرنامج الرئيسي.

وأشاد المشاركون بأهمية الورشة والدور الحيوي الذي تلعبه في رفع كفاءتهم الإدارية والمالية، مما يعزز من جهود جامعة عين شمس في تحقيق التميز الأكاديمي والإداري. 

و أشاد  الحضور بالشرح التفصيلي لمجموعة وزارة المالية مع وعد منهم بتكرار الورشة لشرح التطورات فى موازنة البرامج والاداء وكيفية تطبيقها لربط برامج الجامعة بالمؤشرات  الفعلية للأداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس التنمية المستدامة النظام التعليمي رؤية الدولة المصرية 2030 رئيس جامعة عين شمس محمد ضياء زين العابدين موازنة البرامج والأداء وزارة المالية وزير المالية

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

حصاد التعليم العالي 2024.. انضمام ثلاث مدن مصرية لليونسكو العالمية.. فوز باحث مصري "بجائزة اليونسكو- غينيا الإستوائية الدولية

منها المرور والسجل المدني، جامعة عين شمس تطلق عددا من الخدمات بالمدينة الطلابية

الأعلى للجامعات: دراسة مقترح للتحقق من صحة شهادات الجامعات الأجنبية

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بسوهاج

الوزن الزائد الأكثر تحصيلا، 3 حالات يدفع فيها المسافرون غرامات مالية

التعليم العالي: خطة لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية

بتكلفة 4 مليارات جنيه، وزير التعليم العالي يفتتح عددًا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة سوهاج
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

تحويل جريمة الزنا من الشكوى إلى البلاغ يثير الخلاف بجلسة النواب

الزمالك يظهر بقميصه الجديد في مباراة الاتحاد السكندري (صور)

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد

منها منح الجنسية المصرية لـ15 سورياًٍ، قرارات جديدة لرئيس الوزراء

الحماية المدنية تنقذ 10 عمال حاصرتهم النيران داخل مصنع أثاث بدمياط

أخبار الأهلي، عرض كهربا وتشكيل موقعة إنبي وموعد العودة للتتش

منوعات

المزيد

السينما الهندية تحقق نجاحات في المهرجانات الدولية برعاية النساء

استخراج 15 جثة من حفر في جنوب شرقي المكسيك

إصابة العشرات بمشاكل تنفسية جراء تعرضهم لمادة مجهولة في ألمانيا

فلسطينيون: الكلاب تنهش جثامين الشهداء في بيت حانون

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

الخطوات والأوراق المطلوبة للتظلم على نتيجة كلية الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة فصلت وفضائلها ووقت قرائتها

تفسير حلم ركوب الجمل في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث كبير قريبا

هل صيام شهر رجب كاملًا حرام شرعًا؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية