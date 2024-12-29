الأحد 29 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور
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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتور محمد صالح هاشم حماد، رئيسًا لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

الدكتور علي عبدالرحمن سيد، عميدًا لكلية الطب جامعة جنوب الوادي.

الدكتورة لمياء أحمد إبراهيم حميد، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة الفيوم.

الدكتور أشرف ممدوح إسماعيل، عميدًا لكلية الطب جامعة المنصورة.

الدكتور ياسر لطفي عبدالنبي محمود، عميدًا لكلية طب الأسنان جامعة المنصورة.

 

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