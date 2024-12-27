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ثقافة وفنون

هنا الزاهد تعلق على ظهورها برفقة كريم عبد العزيز من عرض مسرحية الباشا

هنا الزاهد، فيتو
هنا الزاهد، فيتو

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها من العرض الأول لمسرحيتها الباشا برفقة النجم كريم عبد العزيز.

وعلقت هنا الزاهد على الصورة قائلة: “مسرحية الباشا، معاطي الباشا وهانم نفيخة الزعبلوطي”.

وظهر كريم عبد العزيز وهنا الزاهد في كواليس مسرحية الباشا وهما يقرآن الفاتحة قبل انطلاق العرض.

وتدور أحداث مسرحية "الباشا" في إطار كوميدي، حول أبو المعاطي الباشا وأسرته البسيطة، التي تعيش في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة ليلى الصياد، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة.

ونشر كريم، برومو مسرحية "الباشا" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، لتوجه له الفنانة ريهام عبد الغفور التهنئة، وكتبت: "مبروك يا كيكو حبيبي"، وهنأت الفنانة نيللي كريم، وكتبت: "مبروك يا حبيبي ألف مبروك"، كما تفاعل الفنان عمرو عبدالعزيز، وكتب: "مبروك يا حبيبى وبالنجاح ان شاء الله"، وغيرهم من النجوم.

أبطال مسرحية الباشا

ويشارك ببطولة مسرحية "الباشا"، كل من هيدي كرم، حاتم صلاح، دينا محسن، جان رامز، تأليف علاء حسن ومحمد صلاح خطاب، إخراج رامي إمام.

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الفنانة هنا الزاهد الفنان عمرو عبدالعزيز الفنانة نيللي كريم الفنانة ريهام عبد الغفور النجم كريم عبد العزيز

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