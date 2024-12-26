شاهد، كريم عبد العزيز وهنا الزاهد يحتفلان بعرض مسرحية الباشا

احتفل الثنائي كريم عبد العزيز وهنا الزاهد بانطلاق أولى ليالي مسرحية الباشا على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

مسرحية الباشا لكريم عبد العزيز

وحرص الفنان كريم عبد العزيز وهنا الزاهد على قراءة سورة الفاتحة بعد انطلاق أول عروض مسرحية الباشا وشاركهم المخرج رامي إمام.

مسرحية الباشا من إخراج رامي إمام ومن تأليف علاء حسن ومن بطولة كريم عبد العزيز وهنا الزاهد وهيدي كرم وحاتم صلاح وويزو.

وتدور أحداثها في إطار كوميدي عن عائلة أبو المعاطي باشا وأسرته البسيطة التي تعيش في غرفة متواضعة لتتحول حياتهم بعد انتقالهم لفيلا ليلى الصياد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.