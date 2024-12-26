الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شاهد، كريم عبد العزيز وهنا الزاهد يحتفلان بعرض مسرحية الباشا

مسرحية الباشا، فيتو
مسرحية الباشا، فيتو

احتفل الثنائي كريم عبد العزيز وهنا الزاهد بانطلاق أولى ليالي مسرحية الباشا على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

 

مسرحية الباشا لكريم عبد العزيز 

وحرص الفنان كريم عبد العزيز وهنا الزاهد على قراءة سورة الفاتحة بعد انطلاق أول عروض مسرحية الباشا وشاركهم المخرج رامي إمام.

مسرحية الباشا من إخراج رامي إمام ومن تأليف علاء حسن ومن بطولة كريم عبد العزيز وهنا الزاهد وهيدي كرم وحاتم صلاح وويزو.

وتدور أحداثها في إطار كوميدي عن عائلة أبو المعاطي باشا وأسرته البسيطة التي تعيش في غرفة متواضعة لتتحول حياتهم بعد انتقالهم لفيلا ليلى الصياد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريم عبد العزيز و هنا الزاهد كريم عبد العزيز هنا الزاهد
ads

الأكثر قراءة

" العدل " تضع شرطا أساسيا لاستكمال استخراج التوكيل من الشهر العقاري

شعبة الذهب: عيار 21 سيصل لهذا المستوى مطلع العام الجديد

المالية: 38.5% رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج

المالية: اللي مش هيدفع جمارك الهاتف المستورد هيبقى في إيده حتة حديدة

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 26 -12- 2024

سر استبعاد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري

رئيس البنك الأهلي يكشف هروب 2360 شركة من مصر للإمارات في 2024

مدبولي: لا أستطيع خفض سعر الفائدة ومحافظ البنك المركزي أخبرني بمشكلة خاصة بالسياحة

منوعات

المزيد

فيتنام تفرض قيودا على استخدام هذه المنصات

راكب يوثق لحظات الرعب قبل تحطم طائرة أذربيجان (فيديو)

جورجينا تنشر كواليس احتفالها بالعام الجديد مع رونالدو داخل الكهف (فيديو)

وسط إجراءات أمنية مشددة، سوريا تحتفل بعيد الميلاد وسقوط نظام الأسد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 25/21/2024

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 25-12-2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء 25-12-2024

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

5 نصائح من الأرصاد لمواجهة العاصفة الترابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل القروض سبب في وقوع البلاء والمصائب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير حلم الضرب في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبًا

لماذا لا يستجيب الله للدعاء؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية