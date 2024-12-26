ممر شرفي لعميد طب طنطا في حفل تخرج الدفعة "63"(فيديو)

في لفتة تكريمية مميزة، أقامت كلية الطب بـ جامعة طنطا ممرًا شرفيًا للدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب وذلك في حفل تخرج الدفعة "63" من طلاب الكلية، حيث أقيم الحفل في قاعة المؤتمرات بالجامعة شهد حضور عدد من الشخصيات الأكاديمية والطبية، بالإضافة إلى أهالي الطلاب المتخرجين.

تحقيق العديد من الإنجازات

جاء تنظيم الممر الشرفي تكريمًا للدور البارز الذي قام به الدكتور أحمد غنيم في تطوير وتحديث الكلية، وتحقيق العديد من الإنجازات في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي، خلال فترة توليه عمادة كلية طب طنطا.

نجاح الكلية هو نتيجة عمل جماعي وتعاون

وقد عبّر عميد طب طنطا عن امتنانه لهذا التكريم، مؤكدًا أن نجاح الكلية هو نتيجة عمل جماعي وتعاون بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

تقديم تعليم طبي متميز

وأكد عميد طب طنطا في كلمته على أهمية استمرار العمل الدؤوب من أجل تقديم تعليم طبي متميز، مشيرًا إلى أن كلية الطب بجامعة طنطا تسعى دائمًا لتحقيق التميز في جميع مجالات الطب والتعليم الطبي.

توزيع الجوائز والشهادات على الخريجين

وقد شهد الحفل أيضًا تكريم العديد من الطلاب المتفوقين في الدفعة "63"، حيث تم توزيع الجوائز والشهادات على الخريجين المتميزين في مختلف التخصصات.

تزويد القطاع الصحي بكوادر طبية مؤهلة

يذكر أن كلية الطب بجامعة طنطا تعد من أبرز كليات الطب في مصر، وتساهم بشكل فعال في تزويد القطاع الصحي بكوادر طبية مؤهلة للمساهمة في تطوير الرعاية الصحية في البلاد.

مذكرة تفاهم بين جامعة طنطا ومديرية التعليم بالغربية لتنمية قدرات الطلاب

شهدت جامعة طنطا اليوم الخميس توقيع مذكرة تفاهم مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، وقع المذكرة من جانب جامعة طنطا الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن جانب المديرية المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، وجاء ذلك بحضور الدكتورة أمل عبد الستار المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات المجتمعية، وانتصار عبده محمود عبد الحفيظ مدير المركز الاستكشافي بـ الغربية، وسعيد محمود المشالى رئيس قسم التدريب بمركز التطوير التكنولوجي بالغربية ومدير المسابقات العلمية الدولية.

تنص مذكرة التفاهم على التعاون بين جامعة طنطا ومديرية التربية والتعليم بالغربية على تنمية قدرات الطلاب والطالبات الموهوبين من طلاب المدارس في المراحل الدراسية المختلفة في (الموسيقى - الشعر - الغناء - الأدب - المجال الإلكتروني) مع تنظيم زيارات ميدانية من طلاب المدارس ممن لديهم المواهب المختلفة لأماكن مختلفة داخل الكليات التابعة لجامعة طنطا.

بالإضافة إلى عمل مسابقات تحت إشراف الطرفين وعمل جوائز للموهوبين وإمكانية تصعيدهم لمستويات أعلى، على أن تتم جميع الأنشطة داخل مقر جامعة طنطا.

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