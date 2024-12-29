تشغيل 3 خطوط سرفيس بحي الكوثر فى سوهاج لخدمة المواطنين

قامت الوحدة المحلية لحي الكوثر بسوهاج بتشغيل ثلاثة خطوط سرفيس داخلية جديدة، والتي تهدف إلى تغطية جميع المناطق داخل الحي وتيسير حركة المواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتحسين الخدمات العامة بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن الخطوط الجديدة ستساهم في تخفيف الأعباء على سكان الحي وتسهيل تنقلهم داخل وخارج الحي.

وأوضحت فريدة سلام رئيس حي الكوثر بسوهاج أنه تم تحديد مسارات السرفيس بعناية لضمان الوصول إلى أكبر عدد من الأحياء السكنية والمناطق الحيوية داخل الحي، بهدف تقليل الازدحام وتوفير بديل سريع وآمن للمواطنين يضمن سهولة التنقل داخل الحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.