محافظ سوهاج يتفقد فعاليات القافلة الطبية لدعم ذوي الإعاقة

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأحد، بتفقد فعاليات القافلة الطبية للأشخاص من ذوي الإعاقة، بمركز إعداد القادة بمدينة ناصر بسوهاج، والتي تنظمها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد شوقي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والنائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، ومحسن المقاول مدير مكتب مصر الخير بسوهاج.

وأوضح المحافظ أن القافلة تستهدف تقديم الدعم لـ103 مستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تسليمهم أجهزة تعويضية تشمل كراسي عادية، كراسي مخصصة لحالات الشلل الدماغي، أطراف صناعية، وسماعات طبية للأذن، بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين جنيه.

وأكد المحافظ على أهمية تلك المبادرات في دعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيدًا بدور مؤسسة "مصر الخير" وجهودها المتواصلة في تقديم الخدمات للمجتمع، كما شدد على أهمية استمرار التعاون بين كافة الجهات لتحقيق التكافل الاجتماعي وتحسين مستوى حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم لهذه الفئة.

من جانبه، أعرب مدير مكتب مصر الخير بسوهاج عن تقديره لدعم المحافظ لمؤسسات المجتمع المدني، وجهود التضامن الاجتماعي في إنجاح مثل هذه المبادرات، مؤكدًا أن التعاون المستمر يهدف إلى تحقيق حياة كريمة للأسر المستفيدة.

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