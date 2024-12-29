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رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

الدوري الإنجليزي، يحل فريق ليفربول، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، ضيفًا علي نظيره فريق وست هام يونايتد اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "لندن الأولمبي".
 

تشكيل ليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي


حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبرخ، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز.

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موعد مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الإنجليزي


تنطلق مباراة ليفربول ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:15 بتوقيت السعودية.


القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست هام 


تذاع مباراة ليفربول ووست هام اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي، برصيد 42 نقطة، بفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، مع العلم أن الريدز يمتلك مباراة مؤجلة ضد إيفرتون، في حين أن وست هام لديه 23 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الثالث عشر في جدول البطولة.

ويسعى محمد صلاح، إلى مواصلة تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي، وحال تمكن صلاح من المساهمة في ثلاثة أهداف أمام وست هام  اليوم، سيصل إلى المساهمة التهديفية رقم 14 في الدوري الإنجليزي خلال شهر ديسمبر الجاري.

وفي حال نجح نجمنا المصري محمد صلاح  في الوصول إلى هذا العدد من المساهمات، سيعادل الرقم التاريخي المسجل باسم لويس سواريز لاعب ليفربول السابق، الذي ساهم في 14 هدفًا.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 18

1 ليفربول 42 نقطة
2 آرسنال 36 نقطة
3 تشيلسي 35 نقطة
4 نوتينغهام فورست 34 نقطة
5 نيوكاسل يونايتد 29 نقطة
6 بورنموث 29 نقطة
7 مانشستر سيتي 28 نقطة
8 فولهام 28 نقطة
9 أستون فيلا 28 نقطة
10 برايتون 26 نقطة
11 برينتفورد 24 نقطة
12 توتنهام هوتسبير 23 نقطة
13 وست هام يونايتد 23 نقطة
14 مانشستر يونايتد 22 نقطة
15 إيفرتون 17 نقطة
16 كريستال بالاس 17 نقطة
17 وولفرهامبتون 15 نقطة
18 ليستر سيتي 14 نقطة
19 إبسويتش تاون 12 نقطة
20 ساوثهامتون 6 نقاط

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