وكيل صحة سوهاج يكرم فريقا طبيا بمستشفى دار السلام

كرم الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بحضورالدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية فريقا طبيا من مستشفى دار السلام المركزي وهم الدكتورعلي كمال ثابت مدير مستشفى دار السلام المركزي والدكتور محمد موسي مدير مستشفى أولاد يحيي الحاجر والدكتور محمد حسن محمود اخصائي الباطنة وذلك نظير مجهوداتهم المبذولة لخدمة وراحة المرضي وتفانيهم في العمل.



و خلال التكريم اثني دويدار علي جهود الفرق الطبية بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة لمجهوداتهم المبذولة تجاه المرضي وتضحياتهم المشرفة.



جاء هذا التكريم أيضًا بعد توجيه وكيل وزارة الصحة بإرسال طبيب لسيدة مسنة بقرية اولاد يحيى الحاجر التابعة لمركز دار السلام وعلي الفور تم الإستجابة وفحص السيدة بمنزلها نظرًا لظروفها الخاصة وعدم قدرتها على الحركة.

و إصداردويدار قرار علاج علي نفقة الدولة وتوفير العلاج المناسب لحالتها كما وجه "دويدار" أيضًا بمتابعة الحالة بصورة دورية.

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