وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمستشفى الحروق بجامعة سوهاج

وضع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حجر الاساس لمستشفى الحروق، وافتتح وحدتي القسطرة والأشعة التداخلية، وعناية الأمراض العصبية داخل مستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

رافق الوزير كل من الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور احمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة.



وقال الدكتور حسان النعماني إن وزير التعليم العالي وضع حجر الأساس لمستشفى الحروق الذي يعد الأول من نوعه علي مستوي الصعيد، والذي يقع بجوار مستشفى الطوارئ والإصابات وسيتم إنشاؤه علي مساحة ١٠ آلاف متر مربع، وذلك استكمالًا للمنظومة العلاجية بمستشفيات سوهاج الجامعية لخدمة وعلاج مرضي الحروق، ومن المقرر أن تضم ٣٠ سرير عناية مركزة، ٧٠ سرير إقامة مرضي، قسم طواري ووحدة فحص، قسم غيارات الحروق، وحدة علاج طبيعي، ٤ غرف عمليات، إلي جانب المعامل وبنك الدم والأقسام الإدارية وغرف التعقيم.



أما عن الوحدات التي افتتحها وزير التعليم العالي والبحث العلمي داخل مستشفى الطوارئ والإصابات الجديد، فقال "النعماني" إن افتتاح تلك الوحدات الطبية يمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية، بما يعود بالنفع على المواطن المصري وتقديم خدمة طبية بشكل مثالي، وخدمة أكبر عدد من المرضى حيث شملت الافتتاحات وحدة القسطرة العلاجية والأشعة التداخلية، والتي تبلغ تكلفتها ٤٣ مليون جنيه، وتشتمل علي قسطرة المخ والأعصاب والتي تعتبر أول قسطرة في جنوب صعيد مصر يتم فيها علاج حالات الوحمة الدموية والتمدد الشرياني بالشرايين والأوعية الدموية بالمخ، كما تشتمل الوحدة علي قسطرة قلب للأطفال والكبار والأشعة التداخلية، والتي سوف تخدم قطاعا كبيرا من المرضى المترددين علي المستشفيات الجامعية.



كما افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحدة عناية الامراض العصبية التي تبلغ تكلفتها 5 مليون جنيه، وتحتوي علي ١٥ سريرا و١٥ جهاز تنفس صناعي، ووحدة فحص بالموجات فوق الصوتية، الي جانب عدد ١٥ مونيتور لمراقبة العلامات الحيوية، حيث تستقبل العناية مرضي السكته الدماغيه، ومرضي إصابات الرأس ومرضي حالات نزيف المخ.



وخلال زيارته للمستشفى الجديد تفقد وزير التعليم العالي وحدة المناظير الجراحية لعلاج حالات الجهاز الهضمي ونزيف المريء، ووحدة عناية الأمراض الصدرية، والتي تضم ٧ أسرة، كما تفقد وحدة المرأة الآمنة والتي تهتم بصحة المرأة، وتقدم خدمات شاملة للنساء اللاتي تعرضن للعنف، بما في ذلك الخدمات الطبية والفحص والإسعافات الأولية النفسية والإحالة الداخلية في المستشفى.

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