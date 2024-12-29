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رياضة

المقاولون يتخطى لافيينا بهدف +90 ويواصل تصدر دوري المحترفين

المقاولون يتخطى لافيينا
المقاولون يتخطى لافيينا بهدف +90 يواصل تصدر دوري المحترفين

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب على نظيره لافيينا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد   بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن الجولة الخامسة عشر من دوري المحترفين

أحرز إبراهيم القاضي هدف المقاولون في مرمى لافيينا برأسية رائعة بالدقيقة 90+6.

وبهذه النتيجة رفع المقاولون رصيده للنقطة 34 في صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين.

تشكيل المقاولون أمام لافيينا 

وبدأ المقاولون مباراة لافيينا بتشكيل مكون من محمود أبوالسعود في حراسة المرمي ولؤي وائل وفاروقا نور الدين ومحمد رضا وجوزيف أوشايا ومصطفي جمال وعبدالرحمن أكمل وعبدالرحمن جمال سمانة ومحمد عنتر ومحمد بلح وتشارلز باساي.

وتواجد علي دكة البدلاء محمود جمال الحضري وأمير عابد ومصطفي صبحي ومحمود سيد ومحمد هاني تريكة وحسين البدري وإبراهيم القاضي واسلام مجدي وطارق أبوغنيمة.


وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد مكي المدير الفني، تأهل إلي دور ال 32 لبطولة كأس مصر.

وحجز المقاولون مقعده في دور الـ32 بعد الفوز  علي الإنتاج الحربي بركلات الترجيح 6-5.

 

واحرز جواكيم أوجيرا هدف المقاولون في الشوط الثاني في المباراة التي انتهت شوطها الأول بالتعادل السلبي باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخصر.

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المقاولون العرب محمد مكي كأس مصر دوري المحترفين لافيينا

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