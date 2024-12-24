رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام يستقبل وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء قدم المستشار محمود فوزي، التهنئة للمهندس خالد عبدالعزيز بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنيا له وللمجلس الأعلى التوفيق والسداد في أداء مهامه.

وأشاد المستشار محمود فوزي، بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدًا أنه يثق في أن المجلس سيقدم إسهامات كثيرة في تنظيم المشهد الإعلامي خلال الفترة القادمة، وأوضح أن الإعلام عليه دور كبير في نشر الوعي والثقافة، ومواجهة الشائعات وايضاح الحقائق.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، سعادته بهذه الزيارة، مضيفًا أن المستشار محمود فوزي قيمة قانونية كبيرة، مشيدًا بجهود وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تطوير آليات الحوار والتشاور مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية.

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