الأحد 29 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد أسير فلسطيني في مستشفى إسرائيلي

الأسرى الفلسطينيين،
الأسرى الفلسطينيين، فيتو

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن استشهاد الأسير أشرف محمد أبو وردة من سكان قطاع غزة داخل مستشفى سوروكا الإسرائيلي. 

استشهاد أسير فلسطيني 

وفي وقت سابق أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن تفشي الأمراض المعدية بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال دليل جديد على الظروف الكارثية التي يعيشونها.

حكومة الاحتلال تنتهج سياسة القتل العمد بحق الأسرى الفلسطينيين 

وقالت حماس في بيان أن ما يتعرض له الأسرى من تعذيب وإهمال طبي وقمع يدل على أن حكومة الاحتلال تنتهج سياسة القتل العمد بحقهم.

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وأضافت حماس إن سياسة القتل العمد التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى لا يمكن السكوت عليها وعلى الاحتلال تحمل عواقب جرائمه.

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هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية الأسرى الفلسطينيين حماس سجون الاحتلال

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