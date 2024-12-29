أول صور من موقع العثور على 3 أفراد من أسرة واحدة متوفين داخل منزلهم بالشرقية

يكثف ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية من جهودهم لكشف لغز العثورعلى 3 جثث لأشخاص من عائلة واحدة داخل منزلهم بقرية الاعصر التابعة لمركز ابوكبير.

العثور على أب ونجليه متوفين داخل منزلهم بالشرقية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور3 جثث لأشخاص من عائلة واحدة داخل منزلهم بقرية الاعصر التابعة لمركز ابوكبير.

وعلى الفورانتقلت قيادات المديرية، وبالفحص تبين العثور على جثة"بلال.ع" 40 عاما، وأطفاله "حور"5 سنوات و"عبد الرحمن" 4 سنوات ادعاء آثار خنق ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

أول صور من موقع العثور على جثث3 أفراد بأسرة واحدة داخل منزلهم بالشرقية،فيتو

ووجه مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث ضم رئيس فرع البحث الجنائي بمركزابوكبير، ورئيس المباحث بمركز شرطة ابوكبير، ورئيس المباحث الجنائية بالمديرية، لكشف غموض الحادث.

وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض

علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الزوجة اكشفت الواقعة..وفاة آب وطفليه داخل منزلهم بالشرقية

وكان أهالي قرية الاعصر قد تفاجئوا في الساعات الأولى من صباح اليوم بصراخ ربة منزل بعد عودتها من سوق القرية إذ تفاجأت بزوجها وطفليها (جثث هامدة) داخل أحدي غرف النوم بالمنزل.

أول صور من موقع العثور على جثث3 أفراد بأسرة واحدة داخل منزلهم بالشرقية،فيتو1

واكدت أمام جهات التحقيق، أن هناك خلافات عائلية بين المجني عليه( زوجها) وشقيقه ويدعي"م.ع" ويبلغ من العمر 45 عاما بسبب الخلاف على الميراث ووجهت له اتهاما بقتل زوجها وطفليها.

وأشارت أن المذكورعقب ارتكابه جريمته لاذ بالفرار من القرية هو وأسرته.

أول صور من موقع العثور على جثث3 أفراد بأسرة واحدة داخل منزلهم بالشرقية،فيتو2

هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

أول صور من موقع العثور على جثث3 أفراد بأسرة واحدة داخل منزلهم بالشرقية،فيتو3

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

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